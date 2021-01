La semaine prochaine, le Fortnite Authors ‘Store parie sur une aventure de plateforme indépendante.

Si votre truc est de conquérir des mondes inconnus et de forger un empire qui étend sa puissance jusqu’aux extrémités de l’univers, alors le nouveau jeu gratuit de Epic Games Store vous intéresse. Cette semaine, la boutique des auteurs Fortnite et Unreal offre les remarquables Civilisations Galactiques III en cadeau, permettant aux fans de Stratégie 4X profitez d’un énorme jeu vidéo en termes d’options, gérant même le plus petit détail d’une civilisation du futur.

Dandara est le prochain jeu gratuit: un jeu de plateforme 2D avec le style MetroidvaniaComme d’habitude, vous avez une semaine entière pour obtenir ce jeu vidéo gratuitement, qui une fois que vous l’aurez ajouté à votre bibliothèque, il sera à vous pour toujours. “Recherchez de nouvelles technologies, concevez des vaisseaux spatiaux et colonisez de nouveaux mondes tout en faisant face à des menaces et en surmontant des défis de nouvelles origines mystérieuses”, lit-on dans la description officielle de Galactic Civilizations 3. “Négociez des traités et accords commerciaux, menez des guerres, espionnez vos ennemis et faites la promotion de vos meilleurs citoyens. Et lorsque vous avez terminé, rejouez l’une des nombreuses civilisations extraterrestres incluses, chacune avec sa propre histoire, son arbre technologique, ses composants de vaisseau et bien plus. “

Si vous aimez Galactic Civilizations 3, il existe plusieurs extensions qui élargissent son offre de jeuCe type de jeu vidéo effraie généralement les plus peints, car il y a de nombreuses variables et beaucoup à prendre en compte pour jouer, et Galactic Civilizations 3 peut parfois être assez difficile. Sa carte des étoiles est gigantesque et vous pouvez faire face entre 16 et 100 adversaires, avec des alternatives à la guerre telles que la diplomatie, le commerce ou l’espionnage. L’exploration peut vous rapporter de grandes récompenses, sous la forme d’artefacts uniques avec lesquels débloquer de nouvelles capacités; Et bien sûr, vous pouvez concevoir votre propre starfleet en modifiant et en modifiant les caractéristiques des navires en fonction de votre style de jeu.

Téléchargement gratuit de Galactic Civilizations III

Si vous êtes habitué à Epic Games Store, vous savez déjà que le jour où ils donnent un nouveau jeu, ils annoncent ce qui sera le prochain, et dans ce cas, il s’agit de Dandara, un jeu vidéo indépendant de esthétique rétro décrit comme une aventure de plateforme 2D dans le style du [i]metroidvania]/ i]ce qui signifie que l’exploration sera un élément clé dans le développement de l’action. “Defier la gravite tout en sautant entre les sols, les murs et les plafonds. Découvrez les mystères et secrets cachés à travers le monde de Sal et sa grande variété de personnages “, vous pouvez lire dans le synopsis officiel du jeu.” Renforcez Dandara pour le combat et la survie contre des ennemis pliés à l’oppression. “

Jeux PC gratuits chaque semaine

Depuis sa création, l’Epic Games Store n’a cessé de distribuer des jeux vidéo sur une base hebdomadaire, avec des promotions uniques à certaines dates, comme Noël, offrant même un jeu gratuit par jour. Le magasin a également récompensé ses clients avec des coupons de réduction qui s’accumulent pendant les saisons de vente et de promotion, leur permettant de profiter de super jeux PC à un prix réduit.

Sur cette question de cadeaux dans 3DJuegos nous avons évoqué il y a quelques mois à peine ce qui se cache derrière les offres et les jeux gratuits d’Epic Games Store, en nous plongeant dans les particularités de cette action qui cherche, avant tout, à attirer de plus en plus de joueurs dans ce magasin et plateforme numérique.

