En plus de la version mobile “ normale ”, Instagram propose une application à prix réduit pour l’Inde qui n’est plus en circulation depuis quelques mois. Vous êtes maintenant de retour sur Google Play. Et même s’il ne peut pas être téléchargé au-delà de l’Inde, il vaut la peine d’installer Instagram en tant qu’APK si vous en cherchez un. expérience propre, sans artifice et même sans publicité.

Peu de services ajoutaient autant de nouvelles à leur plateforme que Facebook l’a fait avec Instagram, tout un barrage de nouvelles qui ils ont déformé les fondements de la plateforme: partager des photos. Et si Stories, et si un magasin, et si les courtes vidéos de Reels, la messagerie directe … Instagram accumule un tel nombre de fonctions que son poids et ses dépenses énergétiques sont exagérés. Alors avez-vous besoin d’une expérience beaucoup plus propre? Eh bien, il existe une solution: Instagram Lite.

Instagram Lite: le meilleur de la plateforme en moins de 2 Mo

Comme nous pouvons le lire dans XDA Developers, l’application est de retour sur le Google Play Store en Inde avec l’expérience la plus propre. Très probablement, vous ne pourrez pas télécharger l’application car elle est géographiquement limitée, mais rien ne vous empêche d’essayer l’APK. Vous ne pouvez pas demander plus pour les 2 Mo que pèse le fichier.

Instagram Lite offre un nettoyage maximal au prix de réduire le poids autant que possible. Fondamentalement l’application intègre la version mobile maintenir l’esthétique d’Instagram tout en éliminant la messagerie privée, les bobines, le magasin et les publicités. La version Lite maintient le mur de photos, elle offre la possibilité de télécharger du contenu (au fil et comme histoire), gère les histoires et le système de notification. L’interface est simple et reconnaissable, similaire à Instagram «ordinaire». Bien que sans mode sombre.

La dernière version d’Instagram Lite peut être téléchargée à partir de pages comme Apk Mirror. Son fonctionnement est un peu plus lent que celui offert par l’application complète. En retour, il est beaucoup plus léger et consomme moins de ressources.

Instagram Lite

