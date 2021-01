Il est maintenant temps de dire au revoir à 2020. Mais les célébrations ne sont pas terminées et, dans le cas de Jeux épiques, sera prolongé au cours des premiers jours de janvier. Le développeur a mis divers titres dans sa boutique en ligne en téléchargement gratuit pendant quelques semaines et Aujourd’hui 31 décembre, le dernier d’entre eux arrive.

Évolution du monde jurassique est le jeu avec lequel la société américaine conclut cette année sa stratégie de cadeaux de Noël, mais cette fois vous aurez plus de temps pour le télécharger et en profiter. Consultez les détails ci-dessous.

‘Jurassic World Evolution’ gratuit sur Epic Games Store

Ce fut une année difficile et certainement beaucoup ont trouvé dans les jeux vidéo un moyen de faire face à l’isolement. Pour cela Jeux épiques, reconnu pour être l’esprit derrière Fortnite, a été tiré au sort et pendant 15 jours, ils ont commencé à partager des téléchargements gratuits de divers jeux, disponibles un par jour, ppour les utilisateurs de votre boutique en ligne.

L’offre a débuté le 17 janvier avec Villes: Skyline et tout au long des jours suivants, ils ont suivi Metro 2033, donjon le plus sombre, échoué profond et plus de titres. Ce dernier jour de 2020, le jeu qui clôt l’initiative cadeau est Évolution du monde jurassique… Mais ne vous inquiétez pas car il y a un détail très spécial.

A travers leurs réseaux sociaux, Jeux épiques a révélé que ledit jeu vidéo dans sa version PC sera disponible dans la boutique en ligne à partir d’aujourd’hui jusqu’au 7 janvier prochain. Dans le cas du Mexique, nous aurons la possibilité de le télécharger depuis la plateforme jusqu’à 10 heures du matin comme indiqué par Level Up.

Comment le télécharger?

Il n’y a pas de perdre à télécharger le Évolution du monde jurassique. Tout ce que vous avez à faire est d’aller dans Epic Games Store et de l’ajouter à votre compte. Évidemment, vous devez être un utilisateur / vous abonner à la boutique en ligne où vous trouverez des promotions et des réductions pour tous les types de jeux et de plateformes.

JWE vous permet de recréer l’environnement et l’habitat de l’archipel de la mort que l’on voit dans l’univers de la franchise Jurassic Park. Là, vous pouvez créer votre propre parc à thème et construisez vos installations de recherche avec lesquelles vous concevrez vos propres dinosaures. Entrez dans l’expérience et téléchargez le jeu depuis l’Epic Games Store.

Voir sur YouTube