OnePlus a lancé en Chine une version spéciale du OnePlus 8T inspirée du jeu Cyberpunk 2077 avec les mêmes spécifications, mais un design différent et quelques personnalisations logicielles exclusives telles que des fonds d’écran animés, des sons ou des animations de démarrage. Maintenant, linuxct a porté de tels fonds d’écran animés afin que vous pouvez les utiliser sur n’importe quel mobile avec Android Oreo ou plus.

De cette façon, vous pouvez avoir les fonds d’écran animés exclusifs de l’édition OnePlus 8T Cybertpunk -et quelques autres d’OxygenOS et HydrogenOS- sur pratiquement n’importe quel mobile Android et sans faire aucune expertise particulière, sauf l’installation de deux applications et la configuration de l’arrière-plan.

Un morceau de Cyberpunk sur votre mobile

OnePlus pour le moment ne vend pas la version spéciale Cyberpunk du OnePlus 8T en dehors de la Chine, mais au moins, vous pouvez en sortir avec une partie: la personnalisation du système et, plus précisément, fonds d’écran animés.

C’est un portage des arrière-plans animés d’OxygenOS 11 qui comprend au total 10 fonds d’écran animés: Le Cybertpunk 2077 original, deux modifications de celui-ci, quatre arrière-plans animés de rubans et les trois arrière-plans animés originaux du OnePlus 8T. Pour l’installer, vous devez installer deux applications: l’application de fonds d’écran OnePlus et l’application avec les ressources pour les arrière-plans Cyberpunk, toutes deux disponibles dans APKMirror.

Une fois les deux applications installées, il vous suffit d’ouvrir la seconde, OnePlus Wallpaper Resources, et d’appuyer sur le bouton Set à côté du fond d’écran animé que vous souhaitez utiliser. Cela vous montrera la fenêtre système avec aperçu du fond d’écran animé, dans lequel vous pouvez voir à quoi il ressemble.

Les versions Cyberpunk sont affichées en haut et il y en a trois au total: l’original, celui qui maintient le logo illuminé à la fin de l’animation et un troisième avec une animation plus longue. Vous pouvez voir le résultat final ici:

Eh bien, je l’ai fait 😳 pic.twitter.com/yAPVZ0HXo3 – linuxct (@linuxct) 23 novembre 2020

Ces applications incluent uniquement les fonds d’écran animés, mais si vous souhaitez obtenir le fichiers originaux, animations de démarrage, sons et d’autres personnalisations OnePlus 8T Cyberpunk Edition, vous pouvez les obtenir à partir d’ici et les activer sur votre mobile via ce module Magisk.

Via | XDA