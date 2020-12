L’application Petal Maps de Huawei a atteint l’App Store de la marque: c’est une excellente nouvelle pour ceux qui recherchent une alternative à Google Maps, en particulier sur les mobiles dépourvus de services Google. Petal Maps peut être téléchargé directement depuis AppGallery.

Huawei couvre progressivement l’espace vide laissé par le veto des applications et services Google. Avec leur HMS, les propriétaires de Huawei disposent d’un cadre logiciel avec lequel partager des services, des applications et des fonctions. Huawei a également son magasin, AppGallery; ainsi que des alternatives aux principales applications Google telles que Petal Search et Petal Maps. Justement, l’application de cartes est presque prête à être l’alternative définitive: elle est enfin arrivée chez AppGallery.

Téléchargez Petal Maps depuis l’AppGallery

Jusqu’à présent, l’application cartographique de Huawei était accessible sur très peu de téléphones et uniquement en version bêta. Cet état est maintenu puisque, pour l’instant, Petal Maps est toujours en test, mais il est désormais accessible à beaucoup plus d’utilisateurs car il peut être téléchargé depuis l’App Store de Huawei, AppGallery. En principe, il devrait être disponible pour la plupart des téléphones Huawei, nous avons pu le télécharger même avec un Huawei P30 Lite.

Petal Maps n’a pas trop évolué depuis notre dernier test. Toujours un alternative beaucoup plus basique à Google Maps Étant donné que Huawei se limite, pour le moment, à offrir un support pour les cartes, la localisation, il dispose de points d’intérêt (lieux et commerces indiqués), il propose également une navigation guidée par GPS. Ce n’est pas le plus complet puisque Here Maps est à un niveau supérieur (il est également dans AppGallery), mais il ne fait aucun doute que Huawei se rapproche de combler le vide laissé par Google Maps sur ses téléphones.

Vous pouvez télécharger Petal Maps depuis l’AppGallery en cliquant sur ce lien vers la boutique. L’application fonctionne sur la plupart des Huawei avec EMUI 10 et EMUI 11, bien qu’il puisse toujours apparaître comme indisponible sur votre mobile.

Via | Huawei Central

