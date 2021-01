Nul doute que Maps est devenu, grâce à diverses améliorations au fil du temps, l’un des services les plus complets de son créateur. L’arrivée de nouvelles fonctionnalités est également anticipée de leur pays d’origine, les États-Unis, car elles y sont publiées pour être intégrées ultérieurement dans d’autres pays, et maintenant nous venons de recevoir de nouvelles données pour nos cartes. Maintenant, Google Maps nous montre le prix de l’essence.

De l’essence et du diesel, bien sûr, car la nouvelle fonction qui vient maintenant en Espagne et dans une grande partie de l’Europe est celle qui nous montre le prix du carburant dans les stations-service. Google Maps nous offre cette information supplémentaire qui nous permettra non seulement de localiser quelle station-service a l’essence la moins chère près de chez nous, mais sera également utile pour planifier des voyages et faire le plein.

Prix ​​complets dans l’information, essence dans la vue rapide

Le fonctionnement de l’application n’a pas changé du fait de l’arrivée de cette nouvelle information, car les stations-service continueront d’avoir leur dossier lors des recherches comme le reste des commerces. Ce qui change c’est que le prix du carburant dans toutes ses variantes (ceux dont dispose la station spécifique) seront affichés dans le résumé, juste au-dessus de l’adresse, de l’heure et du numéro de téléphone de contact.

Désormais, lorsque l’on cherche une station-service ou qu’elle apparaît dans un balayage de carte sur Google Maps, on peut voir à quel prix on y trouve du diesel ou les différentes variantes d’essence (sans plomb 95, sans plomb 98, etc.). Il vous suffit d’accéder au dossier de la station-service et nous aurons le prix au premier plan sous forme de texte ajouté, sans section spéciale dédiée.

Sur l’onglet rapide, celui qui se superpose sur la carte lorsque l’on cherche des stations-service, seul le prix de l’essence sans plomb à 95 octane apparaît mais en cliquant sur l’onglet on aura des informations complètes. Nous ne savons pas si Google ajoutera bientôt la possibilité de configurer le prix que nous voulons afficher dans le cas, par exemple, que nous ayons un véhicule diesel.

Cartes – Navigation et transports publics

Partager Vous pouvez maintenant voir le prix de l’essence et du diesel dans chaque station-service avec Google Maps