Une chaîne YouTube démonte le Samsung Galaxy S21, nous montre son dos glastique? et explique qu’en effet, il est très facile à réparer.

Écrit par Damián García chez Samsung

Les nouveaux Samsung Galaxy S21 sont déjà là et peuvent même être réservés avec leurs cadeaux de pré-vente, donc évidemment ces jours-ci nous finirons de connaître tous leurs détails et le voir sous tous ses angles, également démonté comme dans ce cas par une chaîne YouTube spécialisée dans les démontages dans le plus pur style d’iFixit ou de JerryRigEverything.

Et oui, tous les produits phares du marché ont leur tests de résistance et démontage juste après avoir été présenté et avant d’atteindre leurs premiers acheteurs, qui peuvent connaître en profondeur la durabilité et la réparabilité de tout appareil pas besoin de «laisser tomber la pâte» pour eux prématurément.

Quoi qu’il en soit, nous sommes venus ici pour parler du Galaxy S21 en particulier, et bien que la vérité soit que dans Explica.co nous avons même pu les tester maintenant pour vous montrer nos premières impressions Avec eux, la vérité est que Samsung ne nous a pas permis de mettre le tournevis pour voir leurs tripes, chose que nous avons cependant mis peu de temps à faire … Voulez-vous voir à quoi ressemble un Samsung Galaxy S21 à l’intérieur?

Samsung Galaxy S21 et S21 +, deux “ saveurs ” différentes (mais similaires) dans le nouveau haut de gamme

Le dos du “ glastic ” est très flexible et le Galaxy S21 obtient une remarquable facilité de réparation

Évidemment, le sous-titre vous aura donné des indices que Nous ne sommes pas face au modèle Ultra, le plus puissant, mais plutôt avant le plus sobre de la gamme, le Galaxy S21 avec sa coque en polycarbonate qui, selon Samsung, est dans ce cas “spécial” en raison de sa finition plus proche du verre.

En fait, le géant sud-coréen est venu à dénommer ce matériau comme “ glastique ” bien que certainement le cristal n’a que son apparence, simulée, car alors son élasticité et sa résistance à la torsion rappellent les meilleurs jours du plastique dans les meilleurs mobiles d’il y a quelques années… Et il n’y a rien de mal à du plastique bien utilisé!

Quoi qu’il en soit, sous le capot, ce Galaxy S21 a les mêmes informations d’identification que ses frères et sœurs plus et ultra, il est donc bon de le voir nous apprendre tous ses secrets depuis ses deux antennes 5G, chacune disposée sur un côté de l’appareil, pour votre batterie, qui est l’un des éléments les plus simples à retirer de l’ensemble pour faciliter ses réparations.

Mais nous ne voulons pas vous laisser sans surprises, vous avez donc ici la vidéo directement et sans autres spoilers.

Vous l’aurez déjà vu, et c’est non seulement il est facile d’accéder et de remplacer la batterie, l’un des éléments les plus courants lors de la réparation d’un smartphone, mais l’ensemble du terminal est relativement facile à démonter et remplacer en cas de panne, par un simple séchoir pour chauffer la colle et un peu d’expertise avec les appareils électroniques.

Pas en vain, les compagnons de PBKreviews note 7,5 sur 10 pour la facilité des réparations de ce Galaxy S21 dans son mode de base, bien que sûrement la plate-forme matérielle et l’assemblage soient similaires dans les autres modèles à l’exception de la vitre arrière, donc on peut s’attendre à des scores similaires sur ces modèles plus et ultra que nous verrons sûrement bientôt aussi démontés.

Il est très curieux de voir comment la carte mère a été conçue avec une disposition très compacte, et comment il permet également d’extraire de manière très simple les capteurs de la triple caméra, bien visibles, ainsi que de vérifier que Samsung n’a fourni aucun système de dissipation thermique spécial, ce qui implique que ni le Snapdragon 888 -dans ce cas précis- ni l’Exynos 2100 ne doivent être surchauffés … Très intéressant!

