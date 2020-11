Vous pouvez désormais choisir les mobiles qui devraient gagner ce 2020: les Xataka Awards sont en cours. Quel est le smartphone que vous avez le plus aimé, celui qui, selon vous, devrait être présenté comme le meilleur de l’année? Le vote est ouvert pour que vous soumettiez votre opinion.

Nous sommes un peu plus de deux semaines avant la tenue des Xataka Awards, le concours annuel au cours duquel les lecteurs choisissez le plus important de l’année en termes de technologie, également en ce qui concerne les smartphones, tablettes et accessoires. Que souhaitez-vous apporter votre vote? Eh bien maintenant vous pouvez: nous vous disons dans quelles catégories vous pouvez choisir vos favoris.

Comment fonctionnent les mécanismes de vote

Comme chaque année, et malgré le fait que ce 2020 nous a privés de célébrer les Xataka Awards avec le public en raison de la pandémie, l’événement sera diffusé sur Internet afin que tout le monde puisse le regarder en direct. Lors de la diffusion, les prix seront décernés dans chacune des catégories sélectionnées. Et vous pouvez collaborer à l’élection des gagnants avec votre propre vote.

Le vote se fait selon les mécanismes suivants:

Le premier est le les lecteurs votent, juste le processus avec lequel vous pouvez actuellement collaborer. Vous avez la possibilité de choisir vos candidats préférés dans chaque catégorie technologique. Un jury d’experts, que nous annoncerons prochainement, évaluera les candidatures retenues. Parmi ces candidatures vos élus seront trouvés. Dans la troisième étape, le vote du jury sera combiné avec le vote des lecteurs pour finalement déterminer les gagnants.

Choisissez les meilleurs mobiles par catégorie

Une fois les mécanismes de vote présentés, il est temps de détailler tous les catégories liées à Xataka Android dans lequel vous pouvez voter. Les Xataka Awards 2020 choisissent les meilleurs smartphones du moment:

Pour choisir l’un de vos favoris, il suffit que accéder aux liens précédents et voter pour votre candidat. De plus, vous pouvez également voter pour la meilleure tablette de 2020 et pour le meilleur bracelet smartwatch / quantificateur de cette année.

Nous vous attendons le 19 novembre lors de la remise des prix du Prix ​​Xataka 2020. Vous pouvez suivre l’événement en streaming, présenté par David Broncano, sur Xataka.com et également sur la chaîne YouTube Xataka.

Partagez les Xataka Awards 2020: vous pouvez désormais voter pour vos mobiles et tablettes préférés