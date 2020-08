Sony a ouvert mercredi les inscriptions en précommande PS5 pour les clients existants.

Afin de vous inscrire pour avoir la chance de précommander la PS5, vous devrez saisir votre identifiant PSN sur ce site Web et espérer recevoir un e-mail de Sony vous informant que vous avez été sélectionné.

Sony limitera chaque invitation à une précommande PS5 ou PS5 Digital Edition, mais les personnes sélectionnées auront également la possibilité de commander des contrôleurs, des casques et plus encore.

Depuis des mois, nous attendons avec impatience l’annonce des prix et des dates de sortie de la PS5 et de la Xbox Series X. Microsoft et Sony semblent être bloqués dans un concours de regard en ce moment, mais les engrenages ont finalement commencé à tourner mercredi sous le nom de Sony. a lancé une nouvelle page sur son site Web invitant les clients existants à s’inscrire pour avoir l’opportunité de précommander une PS5. Les réservations sont prises sur la base du premier arrivé, premier servi.

Si vous souhaitez vous inscrire pour avoir la chance de précommander une PS5 dans les semaines à venir, rendez-vous sur cette page du site officiel PlayStation et saisissez votre identifiant PSN. Si vous êtes sélectionné, Sony vous contactera par e-mail avec des instructions sur la façon de passer votre précommande et probablement plus d’informations sur le prix et la disponibilité.

Selon la FAQ de précommande, Sony choisira qui pourra précommander une PS5 tôt «en fonction des intérêts précédents et des activités PlayStation», mais n’a pas fourni de détails supplémentaires. La seule façon de savoir si vous avez été sélectionné ou non est de recevoir un e-mail. Sinon, vous devrez précommander à l’ancienne.

Toute personne recevant une invitation aura la possibilité d’acheter le matériel suivant:

1 console PS5 ou 1 édition numérique PS5

2 manettes sans fil DualSense

2 bornes de recharge DualSense

2 casques sans fil Pulse 3D

2 télécommandes multimédia

2 caméras HD

Vous n’êtes pas obligé de précommander tout ce qui est indiqué ci-dessus, mais vous ne pouvez pas commander plus que ces quantités. Votre e-mail vous indiquera également la date et l’heure d’expiration, bien que les fournitures soient également limitées, donc si vous voulez une PS5, vous devrez agir rapidement. Si vous voyez un message «épuisé», chaque PS5 a été réservée.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.