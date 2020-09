Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

Cela fait maintenant huit mois que la pandémie du nouveau coronavirus a commencé et à ce stade, tout le monde connaît les trois choses à faire pour vous protéger et protéger votre famille contre le COVID-19.

Tout en haut de la liste, vous devez porter un masque facial. Amazon a autorisé la FDA Masques faciaux DecoPro KN95 qui ont été testés par NIOSH et qui filtrent plus de 95% des petites particules en suspension dans l’air. De plus, ils sont actuellement en vente avec une remise rare, ce qui est fou si l’on considère qu’ils sont les seuls masques KN95 sur Amazon qui ont été autorisés par la FDA. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation à haut risque, comme prendre les transports en commun ou chaque fois que vous êtes à l’intérieur avec d’autres personnes. Pour les situations à faible risque, Amazon masques 3 plis les plus vendus sont en vente pour seulement 0,33 $ chacun.

De 10 masques jetables KN95, protection de la bouche et du nez | Barrière filtrante à 5 couches |… 56,62 $ (5,66 $ / masque) Disponible sur Amazon

Masque facial Jointown, paquet de 50 (5081) 16,51 $ (0,33 $ / masque) Disponible sur Amazon

La deuxième chose est encore plus simple: vous devez pratiquer la distanciation sociale. Toujours. Le coronavirus se transmet de personne à personne sous forme de gouttelettes ou d’aérosols éjectés de la bouche lorsqu’une personne tousse, éternue, crie ou même parle normalement, alors restez aussi loin que possible des autres.

Enfin, la troisième que vous devez faire est de vous laver ou de vous désinfecter les mains chaque fois que vous touchez un objet ou une surface dans un espace public. Vous devez également vous nettoyer les mains après avoir apporté quelque chose du monde extérieur dans votre maison.

Purell est évidemment la plus grande marque de désinfectants pour les mains, et c’est aussi la marque la plus recherchée. Mais comme la demande est si forte et que la disponibilité est encore quelque peu limitée, les prix sont gonflés. Les prix de certaines options Purell populaires ont définitivement baissé ces derniers mois – les principaux exemples incluent 12 paquets de bouteilles Purell de 16 oz au prix le plus bas par once sur Amazon, Paquets de 6 bouteilles Purell de 2 oz pour moins de 25 $, et 4 paquets de bouteilles Purell de 1 oz pour moins de 14 $. Mais certaines des options Purell les plus souhaitables sont toujours excessivement chères – rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous constaterez que les bouteilles à pompe de 12 oz de Purell coûtent 35 $ chacune!

Purell Advanced Gel désinfectant pour les mains, flacon rabattable, 16 oz, 70% d’alcool (caisse de 12) 136,92 $ (0,71 $ / once liquide) Disponible sur Amazon

Purell Advanced Hand Sanitizer Refreshing Gel 2 oz (Pack de 6) 29,90 $ pour 6 bouteilles de 2 oz Disponible sur Amazon

Purell Advanced Hand Sanitizer Gel 1 OZ Travel Size (4 Pack) 13,85 $ pour 4 bouteilles de 1 oz Disponible sur Amazon

Si vous avez déjà des bouteilles Purell à la maison ou d’autres bouteilles de désinfectant pour les mains que vous pouvez simplement remplir au lieu d’en acheter de nouvelles, il existe actuellement une vente sur Amazon dont vous devez absolument profiter. Il s’agit d’une excellente marque de désinfectant pour les mains de haute qualité qui est exclusivement vendu par Amazon, et il a la même teneur en alcool de 70% que Purell. La marque s’appelle Révolution propre et vous serez choqué de voir à quel point il est bon marché en ce moment grâce à une vente sur Amazon.

Rappelez-vous comment nous vous avons dit qu’une seule bouteille de 12 oz de Purell coûte 35 $. Eh bien, vous pouvez ramasser Pichets de 1 gallon de désinfectant pour les mains Clean Revolution pour seulement 26,62 $ chacun. C’est 128 onces pour moins de 27 $ alors que 12 onces de Purell coûtent jusqu’à 35 $! Il s’agit d’une offre fantastique, mais elle n’est disponible que pour une durée limitée, alors profitez-en maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Contenant de recharge de 128 oz de désinfectant pour les mains Clean Revolution. Formule prête à l’emploi. Libre d’Ar… 26,62 $ Disponible sur Amazon

