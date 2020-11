Ce dimanche, le lancement de la capsule Crew Dragon par la NASA et SpaceX (du méga-milliardaire Elon Musk, qui a d’ailleurs déjà sa propre Tequila), et bien sûr vous pouvez suivre cet événement historique et impressionnant en direct grâce à la technologie bénie et à la chaîne YouTube de la société susmentionnée.

Nous parlons de la mission dite Crew-1, qui vise à envoyer quatre astronautes à bord de la capsule Crew Dragon à destination de la Station spatiale internationale avec l’aide de la fusée Falcon 9, après le voyage réussi qui Bob Behnken et Doug Hurley se produiront à la fin mai.

Et tout comme la mission avec Behnken et Hurley, le lancement du Crew Dragon ce dimanche était prévu pour hier, mais les conditions météorologiques Ils ont empêché le lancement et c’est pourquoi nous pourrons en assister ce dimanche 15 novembre.

Tous les systèmes sont prêts pour le lancement ce soir à 19 h 27 HNE de la première mission opérationnelle de Crew Dragon avec quatre astronautes à bord. Les équipes surveillent les conditions météorologiques pour le décollage, qui sont actuellement favorables à 50% → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/GTpvVAiLkK – SpaceX (@SpaceX) 15 novembre 2020

Selon les informations d’Infobae, à bord du Équipage Dragon L’astronaute de la NASA voyagera Marcheur Shannon, avec deux collègues masculins, Michael Hopkins et Victor Glover. Le quatrième astronaute à être tiré dans l’espace ce dimanche est le Japonais Soichi noguchi. Tous ceux ils seront reçus sur la Station spatiale internationale par Kate Rubins (également de la NASA) et les Russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov.

Le premier lancement de SpaceX et de la NASA

C’était le 30 mai quand, après une tentative ratée, SpaceX et la NASA ont finalement achevé le premier lancement commercial dans l’espace depuis Cap Canaveral, en Floride. Mais comme nous l’avons déjà dit, cette occasion était avec deux hommes à bord et maintenant il y en aura quatre.

Cette mission Il a été conclu le 2 août lorsque la capsule est revenue avec succès pour atterrir dans les eaux du golfe du Mexique. «Bienvenue sur la planète Terre et merci d’avoir volé avec SpaceX», a été le message que Behnken et Hurley ont reçu après un peu plus de deux mois dans l’espace.

La capsule SpaceX est revenue avec succès sur Terre dans les eaux du golfe du Mexique

Mais bon, sans plus tarder, On vous laisse ici la transmission pour suivre en direct le compte à rebours de ce magnifique lancement par la NASA et SpaceX…

Voir sur YouTube