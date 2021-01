La pénurie de cartes graphiques dans laquelle le nouveau boom de la crypto-monnaie nous a plongés a eu un impact énorme, à tel point que j’oserais dire, sans crainte de me tromper, que cette fois c’était encore plus grand que celui qui s’est produit avec la bulle Bitcoin précédente.

Je me souviens à l’époque, lorsque la valeur du Bitcoin a grimpé en flèche et que d’autres crypto-monnaies comme Ethereum ont emboîté le pas, il était presque impossible de trouver des cartes graphiques haut de gamme, comme la GTX 1070 et supérieure, et la Radeon RX Vega 56 et supérieure, mais au moins le milieu de gamme était relativement stable. Oui, leurs prix étaient très gonflés, mais nous avons pu trouver du stock.

Maintenant, en revanche, le problème n’est pas que les prix ont monté en flèche, mais plutôt que il est presque impossible d’acheter une carte graphiqueSauf si l’on regarde directement le bas de gamme, composé de modèles comme la GTX 1050 Ti et le RX 550.

Cette réalité nous a amenés à partager avec vous deux articles spéciaux qui avaient, pour objectif, vous aider à surmonter la situation de la meilleure manière possible. Dans ce guide, nous avons vu une sélection de cartes graphiques bon marché mais puissantes, capables de déplacer des jeux en 1080p sans problème, et dans cet autre article, nous vous avons donné cinq conseils pour faire face à la pénurie de cartes graphiques que nous vivons actuellement.

Comment la pénurie de carte graphique vous a-t-elle affecté?

Telle est la question de notre article d’opinion aujourd’hui, où les protagonistes sont, une fois de plus, vous, nos lecteurs.

Comme toujours, je commence par «me mouiller» d’abord. Dans mon cas ça ne m’a pas affecté directement, mais oui indirectement. Ce Noël, ils m’ont demandé de l’aide pour installer plusieurs PC, et la plupart étaient destinés à des enfants qui demandaient depuis longtemps un équipement de jeu.

J’avais déjà choisi des composants et même des périphériques pour la plupart d’entre eux, mais la fuite rapide qui s’est produite sur le marché des cartes graphiques m’a obligé à tout jeter. Je n’ai eu aucun problème à expliquer la situation aux gens qui m’ont demandé de l’aide, ils ont tous préféré attendre le milieu de l’année, pour voir si la situation revenait à la normale, plutôt que de payer des bêtises.

C’est dommage car, au final, l’utilisateur final a fini par rencontrer un problème qui n’est pas nouveau. Nous vivons déjà une bulle Bitcoin, et j’ai très peur que on se retrouve devant une autre bulle dont le résultat sera, grosso modo, le même que celui que nous avons vu après la crevaison du premier. La valeur de Bitcoin ne baissera peut-être pas beaucoup cette fois, mais je pense que sa fin sera la même.

Maintenant c’est votre tour, la pénurie de cartes graphiques vous a-t-elle affecté? Nous nous lisons dans les commentaires.