Une nouvelle publicité de Zillow est un signe de sables mouvants sur le marché du logement.

Appelée «Prêt pour un changement», l’annonce présente une rue composite avec des maisons unifamiliales, un immeuble d’appartements et, finalement, une maison de plage – illustrant comment la pandémie pousse de nombreuses personnes à repenser leurs conditions de vie.

La nouvelle campagne de la société de technologie immobilière basée à Seattle est également remarquable en tant qu’indicateur commercial. Les dépenses de marketing ont été l’une des premières choses à faire au début de la pandémie, alors que les entreprises cherchaient des solutions rapides pour arrêter le saignement des retombées économiques. Dans le cadre de son livre de lecture sur les coronavirus, Zillow a déclaré en mars qu’il réduisait les dépenses de 25% cette année, gelait les embauches dans toute l’entreprise et réduisait presque toutes les dépenses marketing.

Mais l’immobilier a survécu aux douleurs de la pandémie. Zillow dit que les prix de vente sont à la hausse et que les maisons se vendent à leur rythme le plus rapide depuis plus de deux ans.

Zillow a déclaré lors de son dernier appel aux résultats qu’il commencerait à augmenter ses investissements marketing et publicitaires au troisième trimestre pour renforcer sa «position de leader et stimuler la croissance».

La montée du travail à distance a suscité des spéculations sur la question de savoir si les travailleurs, en particulier dans les pôles technologiques, fuiraient les marchés à prix élevé pour les marchés de banlieue ou de petites villes où des maisons plus grandes et plus d’espace et d’accessibilité étaient disponibles. La recherche d’un nouvel endroit pour vivre a été surnommée un nouveau «passe-temps pandémique», le trafic vers les annonces à vendre sur Zillow atteignant des sommets sans précédent, en hausse de 36% depuis cette période de l’année dernière, selon la société.

«Les gens apprécient plus que jamais la maison et la pandémie a changé où et comment les Américains veulent vivre», a déclaré Aimee Johnson, directrice du marketing de Zillow, dans un communiqué de presse à propos de l’annonce.

La publicité de Zillow sera diffusée dans des formats de 15 et 30 secondes sur les réseaux câblés tels que HGTV, History Channel et Food Network, ainsi que Hulu et d’autres services de streaming.