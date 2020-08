Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

Amusez-vous sans quitter votre jardin grâce à une large gamme de flotteurs de piscine impressionnants disponibles dès maintenant sur Amazon.

Il y a tellement d’options à trouver, mais certaines offrent une qualité bien meilleure que d’autres.

Ici, nous allons vous montrer les cinq flotteurs de piscine les plus vendus sur Amazon en ce moment, y compris une énorme licorne aux cheveux arc-en-ciel!

Si vous aimez votre piscine maintenant, attendez de rebondir sur une licorne arc-en-ciel ou de flotter tranquillement dans un hamac aquatique. C’est vrai, vous n’avez même pas besoin de quitter votre jardin pour vous amuser.

Nous sommes seulement en août, il reste donc beaucoup de temps estival cette année. En fait, dans de nombreuses régions du pays, nous continuerons probablement de profiter du temps chaud jusqu’en octobre, si les derniers étés le montrent. Cela signifie encore plus de temps pour profiter de la piscine creusée ou hors terre que vous avez dans votre cour arrière. Une piscine est évidemment une tonne de plaisir, même si ce n’est que vous et l’eau, mais les flotteurs de piscine vous ouvrent évidemment de nouvelles portes. Certains sont destinés à jouer tandis que d’autres sont destinés à vous aider à vous détendre, et les flotteurs de piscine les plus vendus d’Amazon couvrent toutes les bases. Découvrez les cinq premiers ci-dessous.

Flotteur de piscine gonflable AQUA Monterey Hammock 4-en-1

FLOTTEUR DE PISCINE LE PLUS FACILE À MONTER OU À DÉMARRER: Le siège repose dans l’eau – pas de saut, pas d’échelle, pas de flop

LE FLOTTEUR DE PISCINE LE PLUS POLYVALENT: La conception 4 en 1 se transforme en hamac, chaise, dériveur ou selle d’exercice; Brevet américain n ° 10011330

WATER HAMMOCK: Excellent dans le flotteur de piscine, le flotteur du lac, le flotteur océanique; Idéal pour les personnes mesurant de 4 à 6 pi

FLOTTEUR DE PISCINE EZ ON-OFF: Idéal pour les seniors et les futures mamans

AQUA 4-en-1 Monterey Hammock Flotteur de piscine gonflable, hamac de piscine polyvalent (selle, salon… 5,20 $

Flotteur de piscine gonflable géant Jasonwell

Géant. Grand: 114in * 55in * 47in (entièrement gonflé)

Conçu pour contenir 2 adultes, plus de 400 livres.

Matériau sans phtalates épais, doux et durable de qualité supérieure pour radeau

Jasonwell Giant Gonflable Flotteur De Piscine Flotteur De Piscine Avec Des Valves Rapides Grand Rideable B… 32,99 $

Flotteur gonflable à l’avocat Jasonwell

Flotteurs de piscine géants à l’avocat. Grand: env. 65in * 49in * 10in (entièrement gonflé)

Avec un ballon gonflable marron. Amusant pour les enfants et les adultes

Matériau sans phtalates épais, doux et durable de qualité supérieure pour radeau

Flotteur gonflable Jasonwell pour piscine à l'avocat avec ballon d'eau amusante Grande plage d'été… 22,99 $

Chaise longue de piscine Intex King Kool Lounge avec appui-tête

Chaise longue de piscine Intex King Kool Lounge avec appuie-tête – Lot de 2 (paire)

