Si nous en gardons une trace correctement, au moins 90% de tous les livres et histoires écrits par Stephen King ont été transformés en cinéma et en télévision sous une forme ou une autre. À l’exception de son désaccord évident avec le résultat de l’adaptation de Stanley Kubrick de son roman fondateur The Shining, l’auteur fait souvent des commentaires assez neutres sur la façon dont ils s’adaptent. Cependant, maintenant il semble beaucoup plus ouvert pour offrir son point de vue sur le sujet et jeNous explorons même les erreurs que les gens font souvent en racontant des histoires d’horreur en dehors du domaine littéraire.

Dans une récente interview avec le Washington Post, Stephen King a décomposé les ingrédients qui, à son avis, rendent une adaptation meilleure qu’une autre, en particulier lorsque le récit raconté a plus à voir avec un arrière-plan symbolique qu’avec le essentiellement surnaturel. Pour l’auteur, les meilleures adaptations à ses livres et histoires ne sont pas celles qui ressemblent le plus à l’histoire, mais celles qui captent son essence. Et en particulier, celles qui mettent l’accent sur la voix narrative, qui rend le travail à l’écran très proche de ses intentions: «Si les personnages me semblent fidèles, je pense que (l’adaptation) est bonne. Il semble qu’ils font des choses que je ferais dans ces situations », a-t-il précisé lors de l’entretien.

Stephen King a fait valoir son point en expliquant que l’adaptation CBS de trois saisons de Under the Dome a commis une série d’erreurs qui ont transformé la pièce en une pâle imitation de sa version à l’encre, et a insisté sur le fait que la plupart des erreurs provenaient de la façon dont le scénario émotionnel a été défini des personnages: «(La série) a complètement déraillé parce que les gens ont fait des choses qui ne semblaient pas réalistes. Une chose qui m’a tué est que vous n’entendez jamais le son d’un générateur nulle part. L’énergie électrique fonctionne! Tout a l’air propre. Tout est super, sauf qu’ils sont coupés du monde. Et ce n’est pas ce qui arriverait… Si vous demandez aux gens d’accepter ces idées, il doit y avoir un sens du réalisme qui va avec, qui vous pousse (à croire) ce qui se passe ».

Le créateur est particulièrement occupé en ce moment: en plus de travailler sur un nouveau roman, il collabore également activement avec la version cinématographique de Lisey’s Story, l’une de ses œuvres les plus curieuses et symboliques, qui jusqu’à présent était un défi pour ceux qui ils ont essayé de l’adapter. A cette occasion, ce sera Apple avec la production exécutive de JJ Abrams qui tentera de mener à bien le projet, qui aura également Pablo Larraín, dit «Jackie» et «Neruda», dans le fauteuil du réalisateur. Le casting comprend Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen, Dane DeHaan, Sung Kang et Jennifer Jason Leigh. King a déclaré au Post que Larrain apportait suffisamment de nouvelles idées pour devenir le parfait collaborateur d’une adaptation de Stephen King.

“Il a de nombreuses idées qui ne s’éloignent pas du fil de l’histoire, mais qui sont de belles choses visuelles, avec beaucoup d’énergie impliquées”, a déclaré Stephen King à propos de Larraín. “C’est comme avoir une perception plus profonde, parce que je suis comme un œil et lui est l’autre œil.”

King a poursuivi: «Si vous voulez vraiment réussir dans cette entreprise, trouvez des personnes que vous savez talentueuses et dites-leur. D’accord, je vais prendre du recul. Je ne vais pas regarder par-dessus votre épaule et jouer avec vos affaires. Allez-y, faites ce pour quoi vous êtes doué », ce qui est sans aucun doute la meilleure distinction que Larraín ait pu recevoir pour le travail en production.

Pour l’instant, l’histoire de Lisey de Stephen King n’a pas de date de sortie ni d’autres détails de production.

