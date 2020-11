À l’époque d’Internet, lorsque les premières vidéos extravagantes ont commencé à émerger, l’une de celles dont nous nous souvenons sans aucun doute est Techno-Viking. Moitié meme et moitié icône internet, ce “ Viking ” qui aimait la musique électronique au milieu de la rue continue d’être aujourd’hui l’un des phénomènes les plus commentés et mémorables dont encore en 2020 continuent de parler.

Avec le lancement imminent de Assassin’s Creed Valhalla et son cadre nordique, Ubisoft a jugé bon de le récupérer, mais d’une manière curieuse et amusante pour le moins. L’annonce par Ubisoft Belgique du nouveau jeu vidéo de la série a été très réussie sur les réseaux sociaux, et ce n’est pas étonnant.

On y voit rien de plus ni de moins que Techno-Viking lui-même travaillant dans un entrepôt, bien que oui, le faisant avec son style déjà caractéristique. Qu’il s’agisse de transporter des boîtes, de les remplir avec le nouveau jeu de la franchise ou d’utiliser une brouette au rythme de la musique. L’annonce n’a pas mis longtemps à devenir viraleComme vous vous en doutez, laissant une agréable surprise à ceux d’entre nous qui ont grandi avec la désormais célèbre vidéo originale.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible à partir du prochain 10 novembre sur Xbox One, PlayStation 4, ainsi que sur les plates-formes de nouvelle génération, Xbox Series X et Playstation 5. Ubisoft a de nouveau opté pour le monde ouvert pour cette nouvelle itération de la saga, bien que remodelant complètement le système de mission et de commission, le rendant maintenant beaucoup plus attrayant pour le joueur lors de l’exploration.