Vous avez peut-être eu ce sentiment la dernière fois que vous êtes allé sur Instagram. Votre fil, ou la séquence d’histoires des comptes que vous suivez, est de plus en plus en proie à la publicité, au point de transformer l’expérience en une sorte de bannière permanente, et encore plus en plein milieu de Noël comme nous le sommes.

Mais non, ce n’est pas que les annonceurs ont détecté que vous êtes plus prédisposé ou prédisposé à acheter, c’est simplement Facebook multiplie son nombre d’annonces d’année en année, en particulier sur Instagram.

Facebook a tendance à se présenter, après Google, comme la plus grande agence de publicité au monde. Une définition qui dépasse son concept d’entreprise technologique et même de réseau social pour identifier clairement ce que c’est le cœur de son métier: la commercialisation d’annonces auprès de son immense réseau d’utilisateurs sur toutes les plateformes du groupe.

Tout au long de l’histoire de l’entreprise, les revenus publicitaires ont représenté pratiquement tout l’argent qu’ils ont déplacé. Malgré les tentatives de diversification de Facebook avec certaines aventures dans le matériel, ou les tentatives qu’il fait pour se positionner dans les micropaiements, près de 99% de ce que vous gagnez grâce aux publicités.

Ce fut également le cas lors de sa dernière présentation des résultats du troisième trimestre de cette année. Malgré les craintes que la pandémie puisse alourdir ses données, Facebook a annoncé 21,47 milliards de dollars, une augmentation d’une année sur l’autre de 22% de moins, bien sûr, que celle qu’il avait eu ces dernières années. Et dans ces résultats, selon les estimations compilées par le Wall Street Journal des grands actionnaires, Instragram, le réseau social «fille», représenterait déjà un quart de l’ensemble des revenus.

Les publicités augmentent, les prix baissent

Selon les données collectées par ce moyen, Publicités Facebook sur toutes vos plateformes (principalement Facebook et Instagram d’origine, tant que WhatsApp reste sans publicité) ont augmenté en moyenne de 30% au cours des cinq dernières années, au point d’arriver à ce moment-là à multiplier par 4.

Bien entendu, cette augmentation n’a pas été graduelle. Comme on peut le voir dans le graphique suivant, il a fluctué différemment selon le pourcentage d’augmentation les prix de ces mêmes publicités, qui surtout cette année ont eu tendance à baisser.

Fait intéressant, alors que le prix des publicités a augmenté au cours de cette période sur la même base, les prix ont commencé à baisser au second semestre de 2018, avec les plus fortes baisses cette année. Au deuxième trimestre, par exemple, Facebook a déclaré que les prix des publicités avaient chuté de 21% par rapport à l’année précédente, tandis que les annonces diffusées ont augmenté de 40%.

Entre pandémies et boycotts

L’augmentation des publicités est une réponse claire de Facebook pour essayer de continuer à générer ses pics de revenus malgré cette baisse de prix, qui en revanche, est due à de multiples facteurs: depuis une concurrence accrue sur TikTok ou Pinterest, au retrait de nombreux annonceurs par le crise économique de la pandémie, jusqu’au boycott que certaines grandes marques ont pris contre le réseau social cet été.

Mais surtout, la baisse de prix la plus importante cette année semble également refléter le nombre de victimes de la pandémie de coronavirus que les clients de Facebook ont ​​eu, dont la plupart sont de petites entreprises.

Peut-être la grande question de tout ça est d’essayer de prédire si une certaine sursaturation des publicités a déjà été atteinte qui permet aux utilisateurs d’avoir une expérience de moins en moins bonne sur Instagram, le réseau qui capte actuellement le plus grand nombre d’utilisateurs avant l’ancien Facebook.

À ce sujet, lors de sa conférence téléphonique du troisième trimestre, la vice-présidente des finances de Facebook, Susan Li, a noté que Un engagement plus faible des utilisateurs après la pandémie devrait correspondre à une croissance des publicités plus limitée, ce qui rendrait la croissance des revenus en 2021 plus dépendante du prix des publicités.

Nous verrons comment Facebook fait le tour de ce genre de labyrinthe dans lequel il est entré, et où son principal avantage semble être c’est aussi sa plus grande faiblesse.