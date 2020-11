Vsmart est une marque mobile du groupe qui a acquis 51% du capital de BQ. Son catalogue regorge de milieu de gamme à un prix abordable, comme le Vsmart Active 1 ou les plus récents Vsmart Aris et Aris Pro, même si peu se rapprochent du prix du nouveau Vsmart Bee Lite: un mobile avec Android Go et un prix de 22 euros à changer.

Avec ce prix, vous ne pouvez pas trop exiger du Vsmart Bee Lite, même si la vérité est que ses spécifications ne sont pas trop différentes des autres téléphones Android Go lancés dans le passé, avec un Écran de 5,45 pouces et Qualcomm 215 à bord.

Fiche technique de Vsmart Bee Lite

VSmart Bee Lite

écran

Écran LCD de 5,45 pouces

480 x 960

Dimensions et poids

147,6 x 71,9 x 10,35 mm

Processeur

Qualcomm 215

RAM

1 Go

Espace de rangement

16 GB

MicroSD jusqu’à 64 Go

Caméra frontale

2 MP

Caméra arrière

5 MP

Batterie

2550 mAh

Charge 5W

Système opératif

Android 10 Go

Connectivité

4G

Wi-Fi b / g / n

Bluetooth 4.2

Radio FM

Minijack

Micro USB

Autres

–

Prix

22 euros pour changer

Pas cher pas cher

Vsmart a lancé dans son pays d’origine, le Vietnam, un nouveau smartphone au prix d’un téléphone multifonction: le Vsmart Bee Lite. Pour nous donner une idée, il s’agit d’une version réduite du Vsmart Bee, qui est lui-même déjà un mobile d’entrée de gamme.

Il s’agit donc d’un simple mobile, avec Android 10 Go Edition à bord, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible via microSD et le processeur pour le Qualcomm 215 d’entrée de gamme à bord.

Le terminal comprend un affichage avec des marges supérieure et inférieure de la vieille école, de 5,45 pouces et avec une résolution de 480 x 960. C’est un mobile petit mais épais, avec des mesures de 147,7 x 71,9 x 10,35 millimètres.

Le Vsmart Bee Lite comprend une caméra selfie avant de 2 mégapixels et une caméra arrière à objectif unique. 5 mégapixels et avec flash. Il n’y a aucun type de biométrie dans le terminal.

La batterie Vsmart Bee Lite est 2 550 mAh, peut-être amovible – bien que la marque ne l’indique pas dans ses spécifications techniques – et avec une charge un peu lente, bien que courante pour la gamme de prix, de 5V 1A. Le connecteur est MicroUSB, une mini-prise est incluse et le terminal est compatible avec la radio FM.

Versions et prix du Vsmart Bee Lite

Le Vsmart Bee Lite a été mis en vente au Vietnam avec l’opérateur Viettel, en une seule version et deux couleurs: noir et bleu et un prix officiel de 600000 dong vietnamien, environ 22 euros au taux de change actuel.

