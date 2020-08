Message d’opinion de

Hadlee Simons

Nous avons entendu parler pour la première fois d’un étrange téléphone LG, nommé Wing, plus tôt cette année. Le téléphone ressemble à un appareil normal de l’avant, mais une section coulissante à l’arrière révèle un écran secondaire plus petit qui peut être positionné perpendiculairement à l’écran principal.

Ma première pensée a été qu’il ne pouvait pas être plus qu’un prototype interne original. Le LG Wing est un concept tellement étrange et va à l’encontre des tendances des caméras selfie pliables et sous-affichées que nous nous attendons à voir comme la prochaine phase de l’innovation dans la conception des smartphones.

Cependant, l’appareil a maintenant été repéré dans une vidéo du monde réel et vous savez quoi, je suis d’accord pour voir ce téléphone arriver sur le marché. Après tout, ce n’est que le dernier exemple de LG souhaitant essayer quelque chose de frais sur un marché plutôt homogène. Serait-ce un signe que l’audacieux LG des années passées est de retour?

Alors que LG a récemment maîtrisé son côté expérimental, cet esprit n’a jamais vraiment disparu. Il est resté fidèle à l’accessoire original à double écran depuis le LG V50. Cela a également apporté l’étrange avec le LG G8 – un téléphone chargé de gadgets illustré par la fonction biométrique Hand ID qui pouvait lire votre sang pour déverrouiller le téléphone.

Aussi bizarres que soient ces caractéristiques, vous pouvez certainement affirmer que la société sud-coréenne joue toujours un peu plus en sécurité ces jours-ci que par le passé.

Exclusif: Premier aperçu du LG Wing avec son double écran sinueux

Un bilan d’être différent

LG n’est pas étranger à essayer de nouvelles choses et sa liste de gadgets, d’innovations et de fonctionnalités qu’il a popularisées est assez longue.

Prenez la série G maintenant retirée. Ces téléphones offraient des boutons de volume et d’alimentation à l’arrière qui avaient en fait beaucoup de sens d’un point de vue purement ergonomique. Vos doigts sont déjà enroulés autour de l’arrière de votre téléphone lorsque vous le tenez – pourquoi ne pas y placer les boutons également? Vous ne pouviez pas atteindre les touches de volume et d’alimentation lorsque le téléphone était sur la table, mais c’est pourquoi il a emprunté le geste de double appui pour se réveiller de Nokia et la fonctionnalité innovante Knock Knock pour vous permettre de déverrouiller le téléphone.

Alors que d’autres n’ont pas copié la nouvelle disposition des boutons de volume d’alimentation arrière de LG, nous avons commencé à voir des lecteurs d’empreintes digitales déplacés du panneau avant vers l’arrière de nombreux téléphones, du moins jusqu’à ce que les capteurs intégrés à l’écran deviennent réalité.

Voir également: Série RIP LG G – Au revoir à un véritable innovateur

Le LG G3 de 2014 a été le premier à proposer l’autofocus laser avec une technologie dérivée de la recherche pour les robots aspirateurs de LG. Pendant ce temps, le LG G4 de l’année suivante a été l’un des premiers téléphones à proposer une coque arrière revêtue de cuir – pas non plus du simili cuir comme le Galaxy Note 3, mais du cuir véritable. Plusieurs marques chinoises utiliseront plus tard le cuir dans la conception de téléphones, notamment le Huawei P20 Pro et l’Oppo Find X2 Pro.

Les deux téléphones G Flex de la société sortis en 2013 et 2015 ont également démontré un engagement similaire envers des fonctionnalités non conventionnelles. Le duo Flex avait des écrans qui se courbaient de haut en bas et pouvaient en fait se plier légèrement. Si vous pensiez que c’était un écart par rapport à la norme, la société a même inclus des dos auto-cicatrisants pour éviter les dommages permanents causés par de légères rayures.

2015 a également vu le lancement du LG V10. Cela comportait un mode vidéo manuel qui a été singé par diverses marques depuis lors. Un ajout plus fou, cependant, était l’utilisation d’un affichage de ticker secondaire au sommet de l’écran principal, semblable au panneau de bord de Samsung (mais au-dessus de l’écran principal).

Très peu de ces fonctionnalités et décisions de conception ont changé la donne, mais cette approche de la conception axée sur l’innovation a influencé ou établi plusieurs fonctionnalités désormais omniprésentes – y compris, notamment, la configuration à triple caméra standard de facto que nous voyons aujourd’hui sur la plupart des téléphones Android phares. .

Bien sûr, vous ne pouvez pas vraiment dire que LG n’est pas conventionnel sans mentionner le G5 – sans doute le comble de la bizarrerie de l’entreprise. Il a marqué un changement majeur par rapport à la conception conventionnelle pour LG et le monde des smartphones en général, car il a opté pour un facteur de forme modulaire. Nous avions déjà vu des concepts modulaires comme l’échec du projet Ara de Google, mais il s’agissait du premier smartphone modulaire destiné au marché de masse.

La conception modulaire du LG G5 a permis à la batterie de glisser dans et hors du téléphone – un peu comme un chargeur de pistolet – avec la possibilité d’installer des modules complémentaires tels qu’une poignée de caméra et un module audio supplémentaire. Il reste l’un des modèles de téléphone les plus étranges de tous les temps.

LG a la réputation d’essayer de nouvelles choses, même si elles ne fonctionnent pas.

Malheureusement, la mise en œuvre de LG n’a pas été à la hauteur du concept. Les critiques ont critiqué la qualité de construction, la durée de vie moyenne de la batterie et le fait que le module audio ne fonctionnait qu’avec des variantes spécifiques (à quoi ça sert s’il est censé être modulaire?).

Suite à la réception négative et aux mauvaises ventes, LG a abandonné presque immédiatement le support pour les mods G5. Seuls deux d’entre eux ont été publiés directement sur le téléphone. Motorola prendrait plus tard le relais avec le Moto Z et près d’une douzaine de Moto Mod, mais les téléphones modulaires n’ont pas réussi à faire une brèche sur le marché grand public.

Le G5 représente peut-être le nadir de la division mobile de LG – suffisamment pour forcer l’entreprise à adopter une approche de retour aux sources pour le LG G6 – mais vous ne pouvez pas affirmer que sa volonté d’essayer quelque chose de différent n’était pas rafraîchissante.

Un retour sur LG loufoque avec Wing

Cette liste d’innovations et de gadgets susmentionnée signifie-t-elle que le LG Wing réussira réellement? Il est impossible de dire tant que nous n’avons pas découvert les cas d’utilisation envisagés par LG pour ce nouveau facteur de forme loufoque.

Nous avons déjà vu un cas d’utilisation dans le teaser vidéo du téléphone. Cela montre le téléphone dans un support de téléphone de voiture avec une application de cartographie sur l’écran principal et le numéroteur sur l’autre. Sur la base de cet exemple unique, il semble que LG pense que la possibilité d’exécuter deux applications à la fois sera pratique. Il n’est pas difficile d’imaginer plus de scénarios comme celui-ci. Par exemple, utiliser un bloc-notes sur un écran et un navigateur Internet sur l’autre.

Bienvenue à nouveau, farfelu LG.

Le facteur de forme Wing ouvre également la porte à l’utilisation de la même application sur les deux écrans. Cela peut signifier avoir des outils d’édition sur le petit écran et la photo / vidéo modifiée sur l’écran principal, ou regarder une vidéo Web sur l’écran principal et lire les commentaires sur l’autre. Cela peut également signifier parcourir une application sociale ou de chat en mode paysage tout en tapant sur le petit écran, ou filmer une vidéo en mode paysage sur l’écran principal tout en appuyant sur le déclencheur et en ajustant d’autres paramètres sur le petit panneau.

Certaines de ces fonctionnalités pourraient théoriquement être effectuées sur un téléphone LG avec un accessoire double écran, mais ce combo n’est pas une expérience intégrée ni conçu pour une utilisation à une main, comme cela semble être le cas avec le Wing. La société doit également faire face au marché naissant des pliables. Les téléphones avec des écrans pliables et de véritables appareils à double écran comme le Surface Duo cherchent tous à réinventer le modèle de conception mobile en vue de maximiser la productivité des utilisateurs.

Chargement du sondage

Même si le LG Wing s’avère être un raté avec aucun cas d’utilisation pratique, je suis toujours heureux de voir la société jeter la prudence au vent au lieu de jouer la sécurité. Les versions récentes comme le LG G8X et Velvet ont été de bons téléphones polyvalents avec des prix très raisonnables, mais ils se sont vraiment sentis en sécurité.

Le LG Wing est tout sauf sûr. Bienvenue à nouveau, farfelu LG.