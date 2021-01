La mort de Chadwick Boseman reconfiguré une grande partie du paysage de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Il a modifié tout projet lié à la suite du film original et repensé l’idée même du film et de Wakanda.

Maintenant que Marvel a clarifié cela personne ne prendra la place de BosemanIl est clair que le prochain film posera un dilemme de pouvoir. Et comme si cela ne suffisait pas, il montrera le panorama qui pourrait entraîner la mort d’un jeune roi. Surtout après un événement traumatisant comme celui déclenché par le crack du Mad Titan.

Que pouvons-nous attendre de Wakanda?

Aussi curieux que cela puisse paraître, les événements de Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame auraient pu a transformé Wakanda en ennemi des principaux super-héros de l’univers. Le motif? Le fait fondamental que l’attaque de Thanos dans le premier film a causé une telle destruction à une telle échelle que les tribus sont susceptibles de remettre en question la possibilité d’une future alliance.

Comme le savent les lecteurs de bandes dessinées, le transition vers la reconnaissance mondiale de Wakanda dans sa version éditoriale, il a été ardu. D’autant plus que les richesses prodigieuses du petit pays semblent être en conflit avec une longue liste de méchants ambitieux. Black Panther 2 est-il susceptible de montrer un scénario similaire?

Une nouvelle carte du pouvoir

Cela peut sembler une hypothèse gratuite de spéculer sur le fait que Wakanda devenir un adversaire des héros survivants et toujours actif. Après tout, après les événements racontés dans le film, la dernière nouvelle que nous avions à propos de la famille royale était qu’ils assistaient pleinement aux funérailles de Tony Stark.

Maintenant, ce qui est supposé, c’est qu’il n’y aura plus de roi survivant au claquement de Thanos. Celui qui peut également expliquer la nécessité d’une alliance immédiate avec un groupe de super-héros étrangers. Au lieu de cela, le nouvel occupant du trône a été témoin des événements violents qui a déclenché la bataille contre le titan fou. C’est une expérience qui pourrait avoir des effets complexes sur une communauté fermée telle que Wakanda l’était jusqu’alors.

La perception du pays comme champ de bataille circonstanciel ils pourraient changer les sympathies du peuple. Même si Shuri, la sœur de T’Challa et prétendante probable au trône, prend les griffes de Black Panther, elle doit répondre à cette pression sur son gouvernement.

C’est un panorama intéressant qui peut être brillamment analysé au cinéma. Après tout, Black Panther vous devrez gérer plusieurs choses à la fois. La mort de T’Challa – quelles que soient les circonstances que les scénaristes lui attribuent – sera surprenante, voire déconcertante pour une ville qui se remet juste d’une expérience encore pire. Comme si tout cela ne suffisait pas, l’ouverture sur le monde extérieur est très récente. Tant et si bien que la probabilité considérable qu’il y ait des voix contre.

Wakanda, pour toujours

Dans Spider-Man: loin de chez soi, il y a un très bref moment où nous avons une idée plus ou moins claire de ce qui s’est passé. Ou du moins un indice direct que ** Wakanda est sorti de l’ombre et fait l’objet d’une curiosité mondiale. **

Assis sur le siège du vol vers l’Europe, Peter choisit soigneusement ce qu’il va voir ensuite sur l’écran de télévision. Et l’une des options montre ce qui semble être un programme “Meet Wakanda”. Il est évident que le pays ultra-technique a fait la transition vers le monde extérieur pendant le claquement, et qu’il continue par la suite d’être le centre de la curiosité mondiale.

Or, tout ce panorama des retrouvailles et probablement de la collaboration dépendait à un degré plus ou moins grand de Shuri ou de la reine Ramonda. Et sûrement, le retour miraculeux de T’Challa pourrait accentuer le climat d’intégration. Mort le roi, et peut-être avec un nouveau conflit à la porte– quelle que soit la phase 4 soulevée – la population de Wakanda est susceptible de réagir à la possibilité de rejoindre des forces étrangères.

Bien que les habitants de Wakanda soient conscients que leurs prouesses au combat et leur technologie étaient vitales dans la dernière bataille contre Thanos, la façon dont les Avengers ont utilisé Wakanda comme champ de bataille dans Avengers: guerre à l’infini a laissé un goût amer. Wakanda a été gravement endommagé par la bataille. Il n’est pas non plus difficile de déduire que le pays a dû recourir à ses propres ressources pour se reconstruire.

Wakanda pose peut-être maintenant ses propres questions difficiles sur les dommages collatéraux des Avengers.

Quelles pourraient être ces questions? Tout d’abord, être un champ de bataille involontaire, ce qui pourrait conduire le pays à repenser l’héritage de T’Challa d’une ouverture technologique. Le second, pourrait être s’il est nécessaire pour Wakanda de s’exposer au monde et de partager ses connaissances et sa technologie tout en mettant ses habitants en danger. Pour ceux qui ont fait valoir ce dernier, les événements de Avengers: Infinity War et Endgame n’auront fait que solidifier leur point de vue.

Dans un scénario similaire, le MCU a beaucoup à analyser dans la nouvelle carte politique d’un pays qui a connu au moins deux crises politiques majeures, a changé de roi deux fois et a subi plusieurs attaques à grande échelle simultanément. Le tout en moins de cinq ans. Malgré l’admiration que l’héritage de bonté et de justice que le roi T’Challa a pu laisser derrière lui, il est fort probable que le successeur doit faire face à une opposition frontale aux nouvelles collaborations . Ou ce qui pourrait être pire, devenir un ennemi des soins dans un acte d’autoprotection.

Serait-ce le décor de «Black Panther 2»?

Selon les très rares rumeurs qui ont circulé sur le prochain film, au moins il est clair qu’il y aura une crise de succession au trône. Il y en aura aussi, pour des événements au-delà de la fiction.

L’actrice Letitia Wright a récemment joué dans un scandale public en raison de sa position anti-vaccin et transphobe. La controverse s’est propagée sur les réseaux sociaux et a ouvert une discussion très difficileautour du comportement de Wright, qui a finalement fermé ses comptes.

Cependant, il est peu probable qu’une personne de réputation similaire jouera dans un film symbolique tel que Black Panther 2. Y aura-t-il un nouveau roi dans le pays le plus technique du monde? Très probablement, oui, et ce nouveau visage devra faire face à des pressions inconnues.

L’article Wakanda, le nouveau “ méchant ” des films Marvel? Il a été publié dans Explica.co.