Si il y a moins d’un mois nous avons commenté que Bitcoin avait dépassé 20000 dollars pour la première fois de son histoire, que dire maintenant qu’il dépasse 31000 dollars? Eh bien, l’intérêt de tous pour cette crypto-monnaie ne cesse de croître. Mais cette fois, nous n’allons pas nous arrêter aux petits investisseurs et aux petits spéculateurs. Non, expliquons pourquoi tout le monde à Wall Street veut vos Bitcoins.

La première chose que nous devons dire à ce sujet est que l’accès à Bitcoin devient plus facile. Nous n’avons plus à effectuer toute la procédure manuellement, sans aide. Désormais, il est possible de réaliser cette procédure grâce à des services qui nous facilitent la vie, comme l’application Bitcoin Champion.Toutefois, les grands experts en finance ne perdent pas de vue la croissance exponentielle de la crypto-monnaie.

Un cadre inconnu

Tout d’abord, nous devons considérer que les riches et les gros investisseurs peuvent facilement augmenter le prix du Bitcoin. Non seulement cela, ils le feraient dans un scénario complètement inconnu pour tous les analystes. Après tout, jamais auparavant de grands groupes n’avaient pensé à acquérir de l’argent virtuel plutôt que physique.

Alors que les petits achats que nous faisons nous-mêmes quotidiennement ont porté le Bitcoin à son plus haut niveau historique et que l’on ne sait pas encore où ce processus s’arrêtera, il n’y a pas quelques experts qui pensent que, lorsque les gros poissons versent leur argent dans le secteur, les prix iront à travers le toit.

Mais pourquoi ces gens de Wall Street regardent-ils les Bitcoins et autres crypto-monnaies en plein essor? Le font-ils, peut-être, parce qu’ils sont intéressés par des systèmes monétaires ouverts, sans frontières et loin de toute forme de censure? Pour rien. Ils le font simplement parce qu’ils veulent gagner de l’argent. Pour eux et leurs clients.

Cela ouvre tout un monde de possibilités. Après tout, les habitants de Wall Street ont constamment pris les actifs financiers du monde. Et rien n’indique qu’ils n’essaieront pas cette fois aussi. Personne ne veut que les Bitcoins tombent entre les mains de criminels ou de terroristes. Cela peut conduire à l’établissement de certaines conditions d’accès pour la crypto-monnaie la plus célèbre. Et qui sera en mesure de les satisfaire? Sûrement les grands groupes financiers mondiaux, comme cela s’est produit avec de nombreux autres actifs.

Bref, nous prendrons les risques pendant qu’ils continuent à gagner de l’argent.

Le risque d’atterrissage de Wall Street dans le monde des Bitcoins

Quels dangers y a-t-il à moyen terme? Le plus récurrent, selon certains professionnels, est que d’ici quelques années, les grandes entreprises peuvent se libérer d’avoir nettoyé les crypto-monnaies des escroqueries et fraudes traditionnelles. Et si cela signifiera sans aucun doute un pas en avant pour ceux qui n’osent toujours pas travailler avec eux, d’un autre côté, ils nous diront que nous ne pouvons pas faire confiance à Coinbase. Que devrions-nous leur acheter.

Ainsi, l’idée déjà répandue que les gouvernements tenteront de réguler le pouvoir et les profits des acteurs qui ne permettent pas Wall Street se répète. Ils le feront en restreignant l’accès à ces actifs financiers. Cela a déjà été vu.

Et tandis que beaucoup d’entre nous, petits investisseurs et petits spéculateurs se disputent pour gagner plus en investissant dans Fiat ou Bitcoins, Wall Street va grossir leurs poches avec les deux sociétés.

Quoi qu’il en soit, il y a aussi ceux qui invitent à ne pas craindre dans les interdictions. Ils considèrent que les interdictions, en général, ne fonctionnent pas. Et de qui devrions-nous craindre alors? Eh bien, à ceux qui créent les lois fiscales, la protection de la vie privée, les cadres de propriété intellectuelle et les structures réglementaires qui régissent ce que les gens font avec les crypto-monnaies. Là où on ne voit pas de danger, c’est là qu’il a tendance à se cacher.

L’histoire nous dit que les grands acteurs du monde financier ont besoin de personnes de chair et de sang pour pouvoir également accéder aux mêmes actifs qu’eux. Même à partir de nos approches ratées, il existe de grands mouvements positifs pour Wall Street et ses membres.

Par conséquent, profitez de tout ce que vous pouvez pour investir dans les Bitcoins. Avant qu’il ne soit vraiment temps d’avoir peur.

