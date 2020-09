Wallbox, la société basée à Barcelone dédiée à la fabrication de chargeurs pour voitures électriques, a décidé de se développer avec l’achat d’Electromaps; l’application leader, avec plus de 100 000 utilisateurs, s’est concentrée sur la recherche de bornes de recharge publiques. Malgré cette union, les deux entreprises annoncent que leur relation sera, pour l’instant, indépendante

Après le tour de table que Wallbox a clôturé en mai pour 23 millions d’euros – soutenu par Iberdrola, Seaya Ventures ou Endeavour -, juste au plus haut pic de confinement dû au coronavirus, l’idée de la société technologique était de s’étendre aux principaux marchés pour le véhicule électrique dans le monde; La Chine et l’Amérique sont ses principales cibles. Et, aussi, grandir en Espagne. Créée en 2015, Wallbox a été fondée par Enric Asunción et Eduard Castañeda. 5 ans plus tard, l’entreprise qui fabrique quatre types de chargeurs électriques, avec deux usines propres et un centre de service client à Madrid, vend déjà dans 40 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique.

Dans ce cas, il est venu de pair avec la croissance au sein la verticale de la charge électrique. «Nous voulons ouvrir la porte aux consommateurs pour qu’ils jouent un rôle actif non seulement dans la recharge de leur véhicule, mais aussi dans la gestion de l’énergie», expliquent-ils depuis Wallbox.

« Faire équipe avec Wallbox nous permettra de maintenir notre position de leader dans la péninsule ibérique et de nous étendre à plus de marchés, au profit à la fois des utilisateurs privés et des opérateurs de points de recharge, qui disposeront d’une plateforme plus puissante et plus complète dans le monde entier », explique Xavier Cañadasll, PDG et co-fondateur d’Electromaps.

Et c’est un achat qui, du point de vue de Wallbox, est parfaitement logique pour votre stratégie. Electromaps compte 120 000 points de recharge dans ses archives dans 120 pays. 5 100 de ces points se trouvent en Espagne, ainsi que des informations sur plus de 13 500 prises gratuites ou payantes. Un processus qui vient de loin après ses 10 ans d’opérations menées par Jordi Rodríguez et Xavier Canabisll. En rejoignant Wallbox, qui détient désormais une participation majoritaire dans l’entreprise, Electromaps peut se permettre d’étendre la recharge publique de ses services et d’investir dans sa croissance. «