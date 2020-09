Car personne n’est un secret que l’un des effets de la pandémie a été une vague de licenciements et de réductions de salaires au sein des grandes entreprises; cependant, Walmart semble aller dans l’autre sens.

Des petites et moyennes entreprises aux entreprises de la taille de Disney, elles ont été contraintes de procéder à ces ajustements afin de réduire leurs coûts et gagner en rentabilité à un moment où la consommation, dans la plupart des catégories, était sanctionnée.

Dans le cadre de cette tendance, l’un des cas les plus marquants est peut-être celui de la maison de Mickey Mouse, qui, avec des parcs d’attractions fermés, a décidé de renvoyer des milliers d’employés non rémunérés chez eux.

À la mi-avril, Disney a annoncé qu’au moins à son siège social de Disney World à Orlando en Floride, aux États-Unis, il suspendrait les paiements à 43000 travailleurs syndiqués en raison de la crise sanitaire qui affecte le monde entier.

Même si les employés conserveraient leurs prestations de santé et autres services annuels, la vérité est que la suspension de salaire est entrée en vigueur le 19 avril.

Ce qui s’est passé avec Disney est une tendance qui s’est rapidement répliquée pour d’autres marques à travers la planète si l’on considère que le chômage ainsi que la baisse des salaires est l’une des conséquences les plus visibles de la pandémie et qui inquiète le plus l’économie. monde.

Certaines données le montrent clairement. Actuellement, l’espérance de baisse du PIB est comprise entre 2 et 8%, dans cette optique, dans le meilleur scénario possible, si le produit intérieur brut baisse de 2%, on parle du nombre d’emplois perdus pourrait atteindre un maximum de 5,3 millions. En revanche, si la baisse se situe quelque part entre les deux, par exemple, 4%, on dit que le nombre d’emplois déplacés peut atteindre un maximum de 13 millions. Et enfin, dans le pire des scénarios possibles, si le PIB mondial baisse de 8%, les prévisions de pertes d’emplois s’élèveraient à 24,7 millions.

Malgré le fait que ce type de nouvelles ait été la constante pendant plusieurs mois, Walmart semble naviguer à contre-courant, puisqu’il a annoncé qu’avant de réduire les salaires, il commencerait à mettre en œuvre un plan d’ajustement salarial à la hausse pour ses employés.

L’entreprise introduit un nouveau modèle de fonctionnement en équipe et octroie des augmentations de salaire à des dizaines de milliers d’employés.

«Au cours de cette année difficile et incertaine, une chose est restée constante: nos associés ont fait un travail incroyable au service des clients et en faisant une différence dans leurs communautés. Ils sont allés au-delà des attentes pour s’assurer que les clients ont accès aux articles dont ils ont besoin tout en faisant de la santé et de la sécurité une priorité », a déclaré Dacona Smith, chef de l’exploitation, Walmart États-Unis.

Ce modèle, qui a commencé à être testé dans les magasins Sam’s Club et Walmart Neighbourhood Market, est considéré comme un système de formation croisée pour les petites équipes d’associés, qui peuvent alors offrir un meilleur soutien pendant les quarts de travail chargés ou pour les associés qui prennent du temps. gratuit, la naissance de nouveaux postes de direction ainsi qu’une nouvelle structure salariale et un salaire plus élevé pour les chefs d’équipe et quelque 165 000 employés par heure.

De cette façon, les échelles salariales pour les rôles principaux de l’équipe commenceront de 18 $ à 21 $ de l’heure, des chiffres qui pourraient aller jusqu’à 30 $ de l’heure dans les super centres.

De même, le salaire minimum des associés horaires dans les secteurs de la charcuterie et de la boulangerie passera de 11 $ à 15 $ l’heure, ce qui est certainement un excellent incitatif.

Bien qu’il soit impossible pour le moment de savoir si ce plan Walmart sera mis en œuvre en masse et efficacement dans ses milliers de magasins, la vérité est que le premier message que vous enverrez pourrait se traduire par un point d’appui vital pour votre entreprise.

Ce que vous lisez entre les lignes, c’est que l’entreprise reconnaît le travail de ses employés, un problème qui traverse actuellement une période difficile si l’on considère que la majorité des employés ne sentent pas que leurs efforts au milieu de la pandémie sont reconnus.

Regardez ce qui se passe sur le marché mexicain. Selon OCC Mundial, pour 79% des entreprises, la performance de leurs employés va de normale à très élevée. Cependant, 49% des employés affirment que leur travail a été sous-évalué pendant la quarantaine.

Couvrir cet aspect sera essentiel pour atteindre les objectifs fixés par les marques, dans un environnement qui paraît particulièrement complexe dans une économie contractée.

Sortir de ce nid-de-poule demandera le plus grand engagement de la main-d’œuvre, il a regretté qu’il ne soit gagné qu’avec la reconnaissance de l’effort, qui semble désormais perdu.

Ce que Walmart fait avec cette décision, c’est de travailler de l’intérieur pour renforcer sa proposition au client final.

Des collaborateurs heureux et engagés se traduiront par de meilleurs résultats en termes de service client, ce qui dans un second temps permettra de déplacer la caisse enregistreuse plus fréquemment et avec des tickets moyens plus élevés.

Walmart a compris qu’en pleine crise, il est nécessaire d’investir dans des actifs qui sont réellement précieux pour l’entreprise, où les employés sont sans aucun doute le meilleur investissement à une époque où le consommateur exige plus que des étagères pleines.