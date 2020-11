Le marché de détail est devenu un espace commun pendant cette urgence, dans laquelle la pandémie a déclenché toutes sortes d’effets.

Le marché de la vente au détail est en constante transformation et applique des lignes directrices gagnantes au consommateur.

Au cours de cette contingence, les entreprises ont dû s’adapter de plus en plus à la réalité du consommateur.

Walmart a pris une décision commerciale et c’est une décision très importante, qui est la seconde que la célèbre chaîne de magasins a relancée, en fonction de la contingence qui est vécue.

Il a d’abord lancé sa propre ligne de vêtements appelée Free Assembly et l’a fait après s’être rendu compte que les consommateurs dirigeaient leurs dépenses en vêtements vers sa boutique en ligne, car en raison de la restriction, ils n’avaient pas pu se rendre dans les magasins physiques.

À l’époque, la décision est devenue un pari si important qu’elle l’amènerait à affronter des marques comme Zara, pour avoir le même organisme de vente au détail pour concurrencer.

Maintenant, au milieu de cette contingence, la marque a pris la décision de se lancer pleinement sur le marché des animaux de compagnie, un marché dirigé par des chaînes comme Petco.

Walmart a décidé que le moment était propice pour répondre à la forte demande d’animaux de compagnie, en raison du confinement qui existe aujourd’hui, il a donc présenté un programme appelé Walmart Pet Care, qui innove dans la prise en charge complète des animaux de compagnie.

Le programme comprend une assurance pour animaux de compagnie et des partenariats avec des marques comme Rover pour aider les consommateurs à se connecter avec les gardiens d’animaux et les marcheurs.

«Alors que les taux d’adoption montent en flèche en raison de la pandémie et que de plus en plus de personnes deviennent propriétaires d’animaux de compagnie, c’était le moment idéal pour lancer des services étendus chez Walmart Pet Care pour nos clients», a avoué Melody Richard, vice-présidente du marketing de la catégorie des animaux Walmart.

Changements de contingence



La contingence est devenue un casse-tête pour les marques, qui ont fait face à une réalité douloureuse, non seulement à cause des effets qu’elle a eu sur la santé des consommateurs, mais aussi à cause des conséquences que cela a eu sur le fonctionnement de leurs entreprises. .

La contingence est aujourd’hui un scénario de grande valeur, car elle a innové dans la manière dont les marques interagissent avec les consommateurs.

Depuis cette nouvelle relation, le numérique a sans aucun doute joué un rôle clé dans la capacité de transformer l’entreprise et ce qui est encore plus fantastique, le rôle que jouent les marques est de plus en plus défini par des informations sur la valeur du marché.

Faire face à l’évolution des ventes

Le changement dans les ventes n’est autre qu’une nouvelle proposition de faire des affaires basée sur ce qui est à portée de main et la réalité est un excellent exemple de la façon d’y parvenir.

Une ligne directrice que nous ne pouvons pas perdre de vue aujourd’hui est la capacité d’une marque à être en mesure d’innover mieux devant le consommateur.

Comme il fallait s’y attendre, un élément d’une grande aide dans ces tâches est la manière dont les marques entreprennent de nouvelles activités.

Parmi eux, le rôle que le consommateur joue aujourd’hui non plus dans les points de vente physiques, mais au sein de la maison, qui est devenue le nouveau magasin à partir duquel prendre les décisions d’achat.

Des stratégies qui ne déçoivent pas

Il existe plusieurs catégories qui ne déçoivent pas au milieu de cette contingence et toutes sont des lignes directrices importantes qui nous avertissent de la capacité que les marques ont trouvée, pour pouvoir innover au milieu de la contingence que nous traversons.

Le commerce de détail a été la clé au milieu de cette contingence et un très bon exemple de stratégie de vente conçue au milieu de cette nouvelle normalité a été la livraison à domicile, qui est devenue l’alternative pour des centaines d’entreprises qui ont pu maintenir leurs activités. grâce à cette ressource.

