Après avoir lancé la livraison à domicile l’année dernière, Walmart a annoncé aujourd’hui son nouveau service d’abonnement Walmart +, qui est essentiellement sa version d’Amazon Prime. Les membres paient des frais annuels de 98 $ (ou 12,95 $ par mois) pour des livraisons illimitées le jour même, des caisses sans caissier et des rabais sur le carburant. Walmart + devrait être lancé le 15 septembre.

Le service remplace le plan de livraison illimitée des personnes âgées – les personnes qui y sont actuellement deviendront automatiquement membres Walmart +. Comme avec ce plan précédent, vous avez droit à des livraisons gratuites le jour même sur les commandes à partir de 35 $. Vous pouvez choisir parmi une gamme de «plus de 160 000 produits», allant de l’épicerie à la technologie. Les remises sur le carburant vous permettront d’économiser jusqu’à 5 cents le gallon dans près de 2000 stations-service Walmart, Murphy USA et Murphy Express. Walmart dit que Sam’s Club rejoindra bientôt le … vous savez, club.

Les paiements sans caissier sont réalisés via une nouvelle option Scan & Go dans l’application Walmart. Vous scannez les articles au fur et à mesure que vous les mettez dans votre panier, puis utilisez Walmart Pay pour terminer votre commande, le tout sans jamais avoir à interagir avec un employé. Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est le cas – la société proposait déjà une application Scan & Go mais l’a mise en conserve en raison d’une faible participation. Peut-être que ce sera différent au milieu d’une pandémie alors que de nombreuses personnes pratiquent la distanciation sociale?

Walmart + offre beaucoup moins qu’Amazon Prime, mais ce n’est que le début. Il a fallu un certain temps et quelques hausses de prix (maintenant à 119 $ lorsqu’il est payé chaque année) pour que le service d’Amazon soit aussi complet qu’aujourd’hui.

Vous pourrez vous inscrire à Walmart + sur le site Web dédié du service une fois qu’il sera lancé le 15 septembre. Il existe également une période de test gratuite de 14 jours, si vous souhaitez l’essayer avant de vous engager pour l’abonnement mensuel ou annuel.