Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire les articles les plus pertinents de la semaine sur le marketing, la publicité et les médias. Ce sont des sujets que tous les spécialistes du marketing doivent maîtriser pour commencer une nouvelle semaine avec des informations clés sur le pouls de l’industrie.

Il y a quelques jours, nous avons annoncé le projet de Walmart de lancer une adhésion aux États-Unis, ce qui coûtera plus de 2 100 pesos ou un peu plus de 281 pesos par mois.

Le programme qui sera activé à partir du 15 septembre s’appellera Walmart Plus et vise à offrir aux consommateurs des moyens plus pratiques d’acheter, avec des billets de plus de 759 pesos.

Bien que nous ayons tous comparé ce service d’adhésion que Walmart fera ses débuts, avec celui qu’Amazon propose actuellement, Janey Whiteside, le responsable de la compréhension du client au sein de Walmart, s’assure qu’il ne cherche qu’à améliorer l’expérience d’achat en magasin.

El Buen Fin est la lueur d’espoir que de nombreuses entreprises locales et grandes marques espèrent faire un grand pas en avant dans leur processus de reprise.

La perspective n’est pas fausse si l’on considère que, quelques jours avant la tenue de l’édition 2019 de Buen Fin, les prévisions indiquaient que les ventes atteindraient 118 milliards de pesos, ce qui représenterait 5% de plus que ce qui a été enregistré en 2018, selon la Confédération nationale des chambres de commerce et des services touristiques (Concanaco). La vérité est qu’après la fin de la promotion, ces chiffres ont été dépassés.

Comme le mentionne Bimbo, le nouvel étiquetage ne favorise pas la reformulation des produits, ce qui pose un défi particulièrement important pour les marques.

Cela a été mentionné par le PDG du Grupo Bimbo, Danil Servitje, qui, dans un forum virtuel organisé par Expansión, a affirmé que le nouvel étiquetage ne favorise pas la reformulation des produits et envisage des mesures plus strictes que celles déjà appliquées dans d’autres pays d’Amérique latine dans le sujet mentionné.

«Nous avons déjà dans certains pays d’Amérique latine une situation similaire à celle qui sera présentée ici avec le nouvel étiquetage. Contrairement à ce qui s’est passé dans Chili, Pérou et Equateur, les règles finalement définies sont beaucoup plus strictes et ne favorisent pas tant la reformulation des produits. Nous verrons les effets de cette labellisation au début de l’année à venir », a expliqué le dirigeant.

À partir de son profil Facebook, la femme touchée identifiée comme Sandy Caldera, a indiqué qu’elle s’était vu refuser l’entrée dans l’établissement susmentionné en compagnie de sa fille en raison des nouvelles restrictions qui ont été imposées dans la plupart des centres d’approvisionnement du pays.

Cela s’est produit même lorsque Caldera a expliqué aux responsables du magasin qu’il souffrait d’une faiblesse visuelle, qui l’empêchait de faire ses achats sans compagnie.

«Les personnes handicapées ont des droits, tout comme vous, nous devons faire les courses, tout comme vous», a déclaré la femme, tout en reconnaissant les mesures sanitaires qui indiquent qu’une seule personne par famille peut entrer dans les centres de santé. approvisionnement pour faire des achats, a indiqué qu’il est malheureux qu’une entreprise comme Costco n’envisage pas de soutenir les personnes handicapées.

Selon ce qui a été exprimé par la victime, l’employé du magasin a déclaré qu’il ne la laisserait pas passer car elle devait avoir deux abonnements, l’un pour elle et l’autre pour sa fille.

Si cet achat est réalisé, Bimbo gagnerait du terrain sur un marché dans lequel elle est entrée il y a à peine deux ans et qui a enregistré des taux de croissance intéressants pour son activité.

L’entreprise de boulangerie est entrée sur le marché indien en 2017 en rachetant la marque REaduy Rori, qui, située à Delhi, se consacre à la production de pains emballés, de bases de pizza et de pâtisseries, générant un chiffre d’affaires d’environ 48 dollars.

Avec l’éventuel achat majoritaire d’Everfoods, Bimbo accroîtrait sa présence sur le marché asiatique, ce qui promet une forte croissance pour la marque.

A travers les réseaux sociaux, une vidéo circule dans laquelle l’utilisateur de Twitter, identifié comme @ VanSau82, dénonce qu’après avoir acheté quelques ordinateurs au Mercado Libre, il n’a reçu que deux sacs de sel.

Dans la vidéo dans laquelle la personne concernée raconte: «Je voudrais partager ma mauvaise expérience, j’ai reçu 2 sacs avec du sel au lieu de deux ordinateurs portables».

Selon ce que l’utilisateur a dit dans la vidéo, à la fin du mois d’août dernier, il a acquis deux ordinateurs via Mercado Libre. L’un d’eux viendrait du Chiapas, tandis que l’autre serait envoyé de Mexico.

Cinemex a décidé de lancer une promotion qui pourrait être la solution pour son entreprise et ses clients.

Sous le nom de «My Room», cette initiative propose des réceptions privées où les clients, après un paiement évidemment supérieur à celui d’un billet conventionnel, peuvent décider avec qui partager la fonction.

Concrètement, il s’agit de la location d’une salle platine, qui peut être louée par le consommateur payant le montant correspondant au nombre de personnes pour lesquelles la chambre sera revue.

Salvador Gomez Il a dénoncé sur son compte Twitter avoir acheté un iPhone SE chez Sears et la boîte dans laquelle sa supposée commande est arrivée ne retrouvait qu’un Boing de Guayaba.

Le fait l’a révélé et a averti les consommateurs de faire attention à leurs achats en ligne, car à la plainte qu’ils ont déposée auprès du magasin, cette chaîne n’a répondu que pour envoyer un email, afin d’ouvrir une enquête.

Au terme de sa plainte déposée au sein des réseaux sociaux, il a alerté le Profeso et a conclu que l’incident, bien que cela ressemble à une blague, est une très bonne anecdote.

Après avoir été ravie par le client concerné, la marque a répondu depuis son compte Twitter officiel avec un message familier aux différents utilisateurs des réseaux sociaux.

De cette façon, la réponse de la marque est simple: «Bonjour, envoyez-nous un message direct et nous donnerons suite à toutes vos questions ou situations. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ».

Le consommateur concerné a assuré qu’il avait déjà fait connaître son désaccord par le biais du média susmentionné, auquel Sears a répondu qu’elle s’efforçait déjà de résoudre la situation.

Bien que la marque semble donner suite à ce problème, la vérité est que, prenant ce qui s’est passé comme prétexte, certains autres utilisateurs ont fait écho au peu d’attention qu’ils ont, dans leur cas particulier, reçu de la marque, où les messages automatisés qui la marque émet de ses comptes officiels sont la norme.

Par le biais d’une publication sur son site officiel du marché mexicain, Xbox a assuré que la Xbox Series S aura un prix suggéré de 8499 pesos, tandis que la Xbox Series X peut être obtenue pour 13 999 pesos.

Ces chiffres ont donné beaucoup à parler, où divers utilisateurs ont accusé la marque d’essayer d ‘ »abuser » du consommateur mexicain si l’on considère que les prix pour les États-Unis seront de 299 $ pour la série S, tandis que pour la Xbox Series X, le chiffre atteint 499 dollars.

S’il est vrai que lors de la conversion au taux de change actuel, les près de 8 500 pesos et 13 999 pesos semblent gonflés, il ne faut pas oublier les taxes associées à ce type de produit.