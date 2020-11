WandaVision sera en charge de démarrer la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel et l’une de ses grandes cartes sera d’explorer le origine de la sorcière écarlate. Bien que les détails de cet étrange projet soient gardés secrets, Kevin Feige a assuré que nous saurions où surgissent les pouvoirs de Wanda Maximoff.

Dans une interview avec Empire, le président de Marvel Studios a révélé plus d’informations sur WandaVision, la nouvelle série Disney Plus avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Selon Feige, aucun autre personnage n’a plus souffert que Scarlett Witch.

Si vous regardez la saga Infinity, je ne pense pas que quiconque ait subi plus de douleur et de traumatisme que Wanda Maximoff. Et aucun personnage ne semble être aussi puissant que Wanda Maximoff. Et aucun personnage n’a un ensemble de pouvoirs aussi mal défini et inexploré que Wanda Maximoff.

Jusqu’à présent, nous avons seulement vu que les pouvoirs de la sorcière écarlate sont limités à la télékinésie, au contrôle de l’esprit et de la matière, cependant, dans les bandes dessinées c’est encore plus puissant. La fille de Magneto est capable de voler, de se téléporter, de désintégrer ses adversaires, de déformer la réalité, etc. Grâce à ses “sphères maléfiques” peut manipuler la probabilité, un pouvoir qui joue parfois contre lui.

“Aucun personnage n’a un ensemble de pouvoirs aussi inexploré que Wanda Maximoff”

Bien que Wanda et son frère Pietro (Quicksilver) apparaissent dans Captain America: Le soldat de l’hiver, ce n’est que Avengers: l’ère d’Ultron que nous obtenons une plus grande image de leurs pouvoirs. Kevin Feige a raison on ne sait pas grand chose sur l’origine de Wanda Maximoff. La scène montrant comment les jumeaux sont des sujets de test pour Hydra dans The Winter Soldier aide le spectateur à combler cette lacune lorsqu’ils apparaissent dans Age of Ultron.

Il semblait donc que cela en valait la peine après Avengers: Fin de partie. Qui d’autre est conscient de ce pouvoir? D’où vient-il? Mind Gem l’a déverrouillé?

Dans Wandavision, nous verrons une sorcière écarlate capable de modifier la réalité et le temps pour ramener Vision, qui a été tué par Thanos dans Avengers: guerre à l’infini. La façon dont Marvel envisage de raconter cette histoire est de style sitcom.

L’importance de ‘WandaVision’ dans les prochains films Marvel

Selon Feige, enfant, il regardait beaucoup la télévision, en particulier des séries telles que Yo Amo a Lucy, El Show de Dick van Dyke ou Bewitched (Bewitched, en Amérique latine). Bien que WandaVision soit une sorte de satire, il reprend de nombreux ingrédients de la série américaine qui en font un projet unique. De plus, Feige dit que il existe d’autres ressources modernes vu dans Modern Family ou The Office, où les personnages parlent à la caméra.

WandaVision Il sera présenté en première sur Disney Plus le 15 janvier 2021. Bien que la série soit loin de tout projet précédent en termes de format, elle pourrait être d’une grande importance pour l’avenir d’autres franchises telles que les X-Men.

L’article «WandaVision» explorera l’origine des pouvoirs de la sorcière écarlate a été publié dans Hypertext.