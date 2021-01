La fin de WandaVision (Scarlet Witch and Vision en Espagne) reconfigurera complètement le Univers cinématographique Marvel, selon l’un de ses protagonistes. L’a expliqué Paul Bettany lors d’une interview pour le podcast populaire Lights, Camera, Barstool.

Pour comprendre pourquoi c’est important, il faut remonter à la fin de 2019, lorsque le calendrier de sortie était complètement différent. L’ordre de départ de la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel était le suivant:

Black Widow Eternals Falcon et le soldat de l’hiver WandaVision

L’objectif était que 2020 se termine par un événement important qui changerait tout ce qui viendra après. Puis le coronavirus est arrivé et Marvel / Disney a décidé de retarder les films et l’une des séries. Voilà comment WandaVision C’était la première production à sortir en 2021.

Mais la finale de la série est toujours importante et aura des implications majeures pour tout ce qui se passera par la suite. Il est donc logique que pendant la final quelque chose d’important se passe dans la série.

En théorie, la série aura des implications directes avec le docteur Strange dans le multivers de la folie, Wanda étant l’un des personnages principaux du film. Il est également supposé que la série se connectera à Spider-Man 3, qui jouera avec plusieurs univers.

Le rythme de ‘WandaVision’ n’est pas une coïncidence

Le rythme de WandaVision n’est pas une coïncidence, et chacune des choses qui se produit non plus. Votre directeur, Jac Schaeffer, a expliqué à plusieurs reprises que tout ce que nous voyons a un sens. Non seulement en raison des références à des séries télévisées mythiques, mais aussi des œufs de Pâques et des références qui sont diffusées à tout moment.

Donc si WandaVision C’est extrêmement étrange pour vous, c’est l’objectif. Créez une série de situations extrêmement surréalistes qui commenceront plus tard à se connecter avec une fin qui nous laissera totalement surpris.

Inscrivez-vous à Disney Plus maintenant et économisez grâce à l’abonnement annuel, avec lequel vous pouvez profiter de l’ensemble de son catalogue de séries et de films. Il comprend accès illimité à tous les stenos, au contenu Marvel, y compris WandaVision, Star Wars et les grands films d’animation Pixar.