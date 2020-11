Digital Extremes promet que le voyage du looter-shooter se poursuivra sur la console de Microsoft dans un proche avenir.

Extrêmes numériques a présenté hier en détail les améliorations visuelles, technologiques et jouables de Warframe pour le lancement de Playstation 5 cette même année. Oui Xbox série x? Il faudra attendre un peu plus longtemps, éventuellement jusqu’en 2021, même si le développeur américain a assuré via son site officiel et une déclaration qu’il espère partager plus d’informations prochainement.

«Notre aventure commence sur PS5 plus tard cette année, et nous aurons très bientôt plus d’informations à partager sur la Xbox Series X», déclarent-ils. Cependant, certaines des grandes améliorations annoncées pour la console Sony seront évidemment partagées avec le nouveau matériel de Microsoft, comme les performances à une résolution de 4K et 60 images par seconde, temps de chargement minimum, etc. “Des temps de chargement considérablement améliorés permettent aux joueurs de passer à l’action le plus rapidement possible et de créer une expérience fluide comme la course Tenno des villes pleines de joueurs aux mondes ouverts massifs et étranges », explique Digital Frames.

Ils n’ont pas non plus donné de détails sur le jeu entre Xbox One et Xbox Series, bien que cela devrait également être comme entre PS5 et PS4, permettant aux utilisateurs de se déplacer librement entre les plates-formes et faites équipe avec les utilisateurs des deux consoles. Au-delà des futures améliorations de la version Xbox Series X, ainsi que de la Xbox Series S, on se souvient que le jeu vidéo est parfaitement compatible avec la nouvelle console Microsoft grâce à l’engagement sur la rétrocompatibilité de son système.

Warframe est un jeu vidéo d’action coopératif en ligne free-to-play dans le style looter-shooter, où il est l’une des principales références du genre. Le travail de Digital Extremes, la production a frappé les magasins il y a plus de sept ans.

En savoir plus: Warframe, Digital Extremes et Xbox Series X.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');