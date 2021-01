A l’heure où les grandes franchises de divertissement réussissent dans divers secteurs, il est surprenant que l’univers Harry Potter pas parmi les plus populaires de ces dernières années. Chez Warner, cependant, ils sont pleinement conscients que Ils ne prennent pas 100% du potentiel de la franchise susmentionnée. Mais ce qui précède est sur le point de changer. C’est du moins ce qu’indiquent les mouvements les plus récents au sommet du Magic World.

Tom Ascheim, une vieille connaissance de Disney qui a rejoint Warner l’année précédente en tant que responsable du contenu pour les mineurs et les adolescents, a été promue pour prendre le contrôle du monde sorcier. À partir de cette année, Ascheim devra tout gérer sur la franchise, y compris les éventuels possibilités de l’étendre au-delà de la saga Fantastic Animals. L’objectif de l’entreprise est clair: que Harry Potter grandit comme jamais auparavant et avoir plus de présence dans le monde du divertissement.

Tom Ascheim, le Kevin Feige de Harry Potter?

Et s’il y avait le moindre doute sur la grande responsabilité qui incombe désormais à Tom Ascheim, le manager vous devrez répondre directement à Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia. Comme expliqué dans Variety, Ascheim représentera également son entreprise devant JK Rowling, auteur des romans et qui détient toujours les droits sur Harry Potter. Cependant, votre tâche principale sera que le monde sorcier devienne une source de contenu pour les plateformes et partenaires WarnerMedia.

Que signifie la dernière chose? Warner veut non seulement que Harry Potter retrouve son moment de gloire dans le cinéma, mais aussi s’établir dans d’autres industries. Lorsqu’on parle de «plates-formes», on peut comprendre que HBO Max pourrait jouer un rôle central dans l’extension Harry Potter. Autrement dit, ils ont probablement à l’esprit de créer des séries basées sur la franchise. Il ne faut pas non plus oublier qu’à la fin de cette année, ils lanceront Hogwarts Legacy, un jeu vidéo RPG pour consoles et PC.

Ann Sarnoff a déclaré: “Dans Harry Potter et le monde sorcier, nous avons une franchise et des personnages emblématiques qui sont devenus une partie très appréciée de la vie de millions de personnes à travers le monde. La nouvelle direction de la franchise met en évidence leur énorme importance pour Warner Bros. et les innombrables opportunités que nous voyons pour continuer à engager et ravir les fans. J’espère qu’il [Ascheim] et son équipe travaillent pour découvrir des moyens innovants et créatifs de garder le monde des sorciers frais et pertinent pour les années à venirPour sa part, Ascheim a déclaré ce qui suit: