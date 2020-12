Wonder Woman revient dans son troisième film

Lorsque la première de Wonder Woman 1984 a finalement été produite en salles, bien qu’aux États-Unis, elle ait eu un lancement simultané sur la plateforme de streaming HBO Max, Warner Bros. a officialisé la production de Wonder Woman 3, la clôture de la trilogie mettant en vedette Gal Gadot sous la direction et le scénario de Patty Jenkins. Toby Emmerich, directeur de Warner Bros, a expliqué que «alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince et ont propulsé le fort week-end d’ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec nos femmes. La vraie vie émerveille Gal et Patty de retour conclure la trilogie cinématographique prévue depuis longtemps«.

Bien que malheureusement, il n’ait pas eu la première souhaitée dans les cinémas en raison de la situation avec le coronavirus, Wonder Woman 1984 a enregistré les meilleurs débuts en salles après le déclenchement de la pandémie avec une collection de 16,7 millions de dollars. En streaming, Warner Bros.a mentionné que près de la moitié des abonnés de HBO Max ont regardé le film vendrediBien que des millions de personnes aient pu apprécier la bande hors ligne. De cette manière, la production de Wonder Woman 3 est un succès, ne sachant plus quelle année le film couvrira avec une intrigue également incertaine aujourd’hui.