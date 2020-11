Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Lors des dernières réunions de Activision Nous avons pu découvrir les mouvements, les chiffres et les projets que l’entreprise a pour l’avenir, le PDG de Activision-Blizzard, Daniel Alegre, il était assez poétique sur le succès qu’il a eu Appel du devoir et plus précisément Warzone. Sur toutes les plateformes, la série accumule un nombre incroyable de plus de 111 millions utilisateurs actifs mensuels.

Tu peux lire: Les hackers divulguent le code source de Watch Dogs Legion

Joyeux Je parle plus spécifiquement de Warzone et je souligne que depuis le lancement du jeu “les joueurs mensuels ont augmenté de plus de 10 foispar rapport à l’année dernière “, cela signifie qu’à ce jour, il y a 10 fois plus de joueurs Appel du devoir qu’il y a un an sur PC. Pour un titre de la taille de Call of Duty, ces nombres d’utilisateurs, multipliés mensuellement, sont ahurissants.

Le succès de Warzone a été si importante qu’elle a également augmenté les ventes de Guerre moderne, unissant plus de personnes à l’univers de Appel du devoir, ce qui rend ce titre (Warzone) dans le best-seller de sa première année de toute l’histoire de Call of Duty.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord