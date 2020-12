Call of Duty: Warzone a atteint un grand nombre de joueurs.

Call of Duty: Warzone a été introduit il y a des mois comme le saut de la franchise d’Activision au composant de bataille royale. Malgré le fait que pendant des années la marque COD soit devenue l’une des grandes références du genre multijoueur, il était évident qu’avec le lancement de titres tels que Fortnite, Apex Legends et plus encore, une nouvelle porte s’était ouverte pour la franchise de guerre par excellence. . Aujourd’hui, nous avons une fois de plus l’assurance que le titre est un succès absolu.

Un succès sans précédent

Grâce à l’analyste Daniel Ahmad (via son Twitter), nous avons appris la nouvelle réalisation de Call of Duty: Warzone depuis son lancement. La bataille royale compte plus de 85 millions de joueurs inscrits. Ces chiffres impliquent donc qu’actuellement le titre développé par Infinity Ward est l’un des plus touchés au quotidien par la communauté de joueurs qui se met en quatre pour l’aspect en ligne. En fait, tel doit être le record d’activité qu’il y a quelques semaines, la prolongation de sa saison six a été annoncée, cherchant ainsi à tirer le meilleur parti du contenu actuel.

La franchise Call of Duty a dépassé les 3 milliards de dollars de réservations nettes au cours des 12 derniers mois (Console / Mobile / PC) – 200m ont joué à des matchs COD cette année

– Réservations en hausse de 80% sur un an, unités vendues en hausse de 40% sur un an

– Warzone maintenant plus de 85 millions de joueurs

– Le plus grand novembre de tous les temps pour les joueurs et les heures sur console / PC pic.twitter.com/357uGKNBqF – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 décembre 2020

Call of Duty: Warzone a été l’une des grandes histoires de l’industrie du jeu vidéo dans cette difficile 2020 à la suite de COVID-19, car c’est l’un des principaux moteurs des 200 millions de joueurs qui ont profité d’un Titre Call of Duty au cours des 12 derniers mois.

Call of Duty: Warzone est une bataille d’action royale développée par Raven Software et Infinity Ward, distribuée par Activision. Il s’agit d’un spin-off du titre 2019 de Call of Duty: Modern Warfare et de la troisième bataille royale de la série Call of Duty. Ici, 150 joueurs s’affrontent sur une carte appelée Verdansk, où vous devez atterrir et chercher des ressources pour survivre aux ennemis et à la zone de gaz toxique qui se réduit au fil du temps. Titre entièrement gratuit et disponible pour les plates-formes suivantes: PlayStation 4, Xbox One et PC.

▪ Date de sortie: 03/10/2020