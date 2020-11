Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture

Ils ne découvrent pas la roue avec le jeu, mais c’est certainement très intéressant

Chiens de garde présente un jeu qui offre une offre révolutionnaire dans son essence et son contenu, offrant des énigmes constantes avec un sentiment de létalité dans les décisions que vous prenez.

Pendant des décennies, on a essayé de visualiser ce que l’avenir nous offrira, des voyages en tubes aux voitures volantes, des extraterrestres marchant quel voisin à la boulangerie et même des mutants dans des scénarios apocalyptiques, il y a de tout! Mais Chiens de garde il nous fait mettre les points d’interrogation devant un avenir qui se savoure le plus tôt possible.

La révolution a envahi les rues du monde et curieusement (coïncidence?) Légion Il doit être lancé en un an avec autant d’éveils sociaux que 2020 en a eu des mois.

Watch Dogs Légion cela enlève cette partie qui a rendu les versions précédentes surprenantes pour les emmener vers un nouveau concept, nous avions des PNJ pratiquement uniques, chacun avait un nom, un métier, une petite histoire et maintenant nous pouvons être l’un d’entre eux, dans un Londres dominé par forces oppressives que quiconque compte pour mettre fin au totalitarisme de Albion, l’organisation ennemie qui soumet tout le monde dans la ville.

Une ville plus vivante que jamais

est Londres Le futuriste a du mouvement dans tous les coins, où que vous alliez, il y a une activité, les forces d’Albion contrôlant les citoyens, les mendiants, etc. Où nous pouvons recruter n’importe quel citoyen avec des caractéristiques qui nous aideront à poursuivre la mission de libérer la ville des forces oppressives.

Le système de recrutement n’est pas facile, chacun PNJ il leur faudra un niveau de difficulté différent pour rejoindre le groupe de hackers à travers des missions pour gagner notre confiance et rejoindre la bataille. Le système que vous avez proposé Ubisoft C’est complexe car le facteur de liens entre personnages le rendra également différent lors du recrutement de personnes car on pourra recruter le sujet «X» qui est l’ennemi du sujet «Y», puis le sujet «Y» pourrait éventuellement être un nouvel ennemi pour cette alliance que plus tard, il semble nous rendre notre tâche difficile.

le gameplay C’est très similaire aux versements précédents, nous pourrons pirater beaucoup de choses et bien que certains scénarios de mission soient les mêmes, cela aura de nombreuses façons de les compléter en fonction de notre style de jeu que nous adopterons avec la gamme élevée de personnages que nous pouvons utiliser.

Un autre succès d’Ubisoft

Sortir un nouveau titre d’une saga qui vient pratiquement d’entrer dans la consécration est difficile, c’est pratiquement un gros pari de continuer à sortir des titres de la franchise qui laisse les fans heureux et attire plus de public et en cela l’équilibre tombe déjà plus pour Ubisoft. qui a réalisé un jeu qui vient impressionner par les possibilités infinies que l’on peut découvrir, le développement n’a pas été en vain.

Une autre chose que nous allons souligner est que la carte généreuse qui a été mise dans le jeu, nous avons eu l’impression que ce n’est pas un Londres à l’échelle puisque les proportions du terrain que vous pouvez explorer sont gigantesques où chaque coin peut vous donner une surprise.

Vous pouvez jouer à Watch Dogs: Legion sur PlayStation, Xbox et PC

