Le service propose aux abonnés le ray tracing et le DLSS pour le nouveau jeu Ubisoft.

Comme chaque semaine, Nvidia ajoute de nouveaux jeux vidéo à son service jeu en nuage, GeForce Now. La plateforme intègre cette semaine cinq jeux vidéo avec des thèmes très variés et des sorties très récentes. Nvidia a confirmé que la septième saison d’Apex Legends arrivera également la semaine prochaine, qui commence vendredi 4 novembre.

Par conséquent, les cinq jeux qui ils sont arrivés cette semaine à GeForce Now ils sont: Watch Dogs Legion, Ghostrunner, Blair Witch (Epic Games Store), Épée Xuan-Yuan VIII Oui Autonautes. Blair Witch est l’un des jeux gratuits de la boutique Epic Games cette semaine et il arrive sur le service. Xuan-Yuan Sword VIII est un ARPG basé sur la mythologie chinoise et Autonauts est un jeu de gestion dans lequel il va falloir coloniser des planètes désolées et progresser en eux.

Blair Witch est un jeu d’horreur, parfait pour ces jours d’Halloween, dans lesquels nous devrons chercher un enfant disparu. Le jeu de Jeux de Bloober cela nous a semblé correct dans notre analyse. D’un autre côté, Ghostrunner est la proposition frénétique et pleine d’action de Un niveau de plus dans un environnement cyberpunk qui nous a beaucoup surpris et que nous avons valorisé avec un très haut remarquable.

Enfin, enfin est sorti au marché Watch Dogs Legion, le nouvel opus de cette saga de Ubisoft. Nous vous avons déjà dit qu’il avait été annoncé qu’il arriverait au service, mais maintenant nous savons qu’il le fait avec avantage. Si vous êtes abonné à GeForce Now, le jeu peut être joué avec lancer de rayons et technologie DLSS, vous pouvez donc vous attendre à d’excellentes performances dans le cloud. Nous avons trouvé Watch Dogs Legion un jeu amusant et vous pouvez vous rappeler notre analyse.

