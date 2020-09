Ubisoft a confirmé les exigences de Watch Dogs Legion, un jeu très attendu qui mettra en vedette la technologie de lancer de rayons appliqué aux réflexions, et viendra également avec DLSS 2.0, une technologie qui, comme nous le savons, applique un processus de reconstruction et de redimensionnement intelligent de l’image qui est capable de réduire le nombre de pixels jusqu’à 50% sans entraîner de perte de qualité d’image.

Nous pouvons considérer l’introduction du DLSS 2.0 et des technologies de lancer de rayons comme une sorte de «Yin-Yan» parfaitement harmonisé. tracé laser améliore considérablement la qualité d’image en présentant des réflexions réalistes, et le DLSS 2.0 réduit la consommation de ressources et améliore considérablement les performances en n’utilisant que 50% à 67% des pixels nécessaires pour atteindre une résolution donnée. Si vous avez des questions sur son fonctionnement, je vous invite à consulter cet article, où vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin.

Il est clair que ce nouveau titre triple A d’Ubisoft va être l’un des grands champions des technologies de nouvelle génération de NVIDIAMais qu’en est-il des exigences de la légion Watch Dogs? Eh bien, la vérité est qu’ils sont plus contenus que ce à quoi vous vous attendriez, et non, vous n’aurez pas besoin d’une série RTX 30 pour profiter du ray tracing et d’un bon niveau de performance, même s’il est clair que cette nouvelle génération de cartes graphiques de NVIDIA offrira des performances supérieures, grâce à sa puissance brute plus élevée et à ses cœurs RT et tenseur de deuxième et troisième génération, respectivement.

Exigences de Watch Dogs Legion

Ubisoft a divisé les exigences de Watch Dogs Legion en six niveaux différents, alors installez-vous confortablement, nous avons beaucoup à analyser.

Nous commençons avec le niveau minimum pour 1080p et faible qualité:

Processeur: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400.

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 290X.

VRAM: 4 Go.

Mémoire vive: 8 Go.

Espace de stockage: 45 Go.

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

Les exigences minimales sont élevées et ont quelques erreurs dans les équivalences. L’équivalent le plus proche du Core i5 4460 serait un Ryzen 3 1200, et l’équivalent graphique direct de la GTX 960 est un R9 380.

Voyons maintenant les exigences pour 1080p et haute qualité:

Processeur: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600.

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480.

VRAM: 6 Go.

RAM: 8 Go (configuration double canal).

Espace de stockage: 45 Go.

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

Ce niveau s’inscrit dans ce que nous pouvons considérer comme un PC de milieu de gamme bon marché. Cette fois, nous n’avons qu’une erreur dans les équivalences au niveau du processeur, car le Core i7 4790 a l’équivalent le plus proche du Ryzen 5 1400.

Nous passons maintenant à voir les exigences de Watch Dogs Legion nécessaires pour jouer 1440p et haute qualité:

Processeur: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600.

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060S ou AMD Radeon RX 5700.

VRAM: 8 Go.

RAM: 16 Go (configuration double canal).

Espace de stockage: 45 Go.

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

Exigences tout à fait raisonnables, car nous avons augmenté la résolution à 1440p. Nous avons une erreur dans l’équivalence CPU, puisque le Core i7 7700K a l’équivalent le plus proche de Ryzen 5 2500X. L’équivalence GPU n’est pas mauvaise, mais le RTX 2060 Super est un peu plus puissant que le Radeon RX 5700.

Nous continuons à discuter des exigences de Watch Dogs Legion. Ce sont les spécifications nécessaires pour jouer dessus 4K et qualité maximale:

Processeur: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X.

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon VII.

VRAM: 11 Go.

RAM: 16 Go (configuration double canal).

Espace de stockage: 45 Go (+ pack de texture HD 20 Go).

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits).

Cette fois, l’équivalence CPU n’est pas du tout mauvaise, bien que le Ryzen 7 3700 ait 8 cœurs et 16 threads, tandis que le Core i7 9700K est limité à 8 cœurs et 8 threads. La RTX 2080 Ti est bien plus puissante que la Radeon VII, l’équivalent correct de ce dernier serait RTX 2070 Super.

Nous en avons terminé avec les exigences de Watch Dogs Legion pour jouer avec lancer de rayons activé.

Résolution 1080p, haute qualité et traçage de rayons:

Processeur: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600.

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070.

VRAM: 8 Go.

RAM: 16 Go (configuration double canal).

Espace de stockage: 45 Go.

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

Assez raisonnable, surtout compte tenu de la complexité du lancer de rayons. Les équivalences ne sont pas mauvaises, mais rappelez-vous que le Ryzen 5 3600 a 6 noyaux et 12 fils, et le Core i5 9600K est limité à 6 noyaux et 6 fils.

Résolution 4K, qualité ultra et traçage de rayons:

Processeur: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X.

Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

VRAM: 11 Go.

RAM: 16 Go (configuration double canal).

Espace de stockage: 45 Go (pack de texture HD +20 Go).

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

Nous nous attendions à ce qu’un RTX 3080 soit nécessaire pour atteindre ce niveau, mais nous en aurons assez avec un RTX 2080 Ti. C’est sans aucun doute une bonne nouvelle pour ceux qui ont acheté une telle carte graphique. Comme nous l’avons dit ci-dessus, l’équivalence CPU n’est pas du tout mauvaise, mais le Ryzen 7 3700 a 8 cœurs et 16 fils, tandis que le Core i7 9700K est limité à 8 noyaux et 8 fils.