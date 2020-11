Aujourd’hui le Première de Watch Dogs Legion sur les nouvelles consoles Microsoft. Après tout, c’est aujourd’hui la grande première des Xbox Series X et S sur le marché. Sans aucun doute, nous sommes confrontés à un bon moment pour les joueurs, qui peuvent vivre une expérience inégalée en la nouvelle génération de consoles. Pour cette raison, de plus en plus de comparaisons des deux apparaissent.

Si vous aviez encore des doutes sur les excellentes propositions que la petite sœur de la série X peut apporter, nous prévoyons que la série S n’est pas seulement moins chère que sa sœur aînée, mais qu’elle a même une qualité d’image surprenante. Pour le prouver, Tom Warren, rédacteur en chef de The Verge, a partagé deux vidéos. Un montrant le monde de Watch Dogs Legion avec Xbox Series X et dans un autre avec Xbox Series S.

L’un des aspects qui préoccupait le plus de nombreux joueurs était de savoir si nous pouvions enfin voir la série S, la version uniquement numérique de la console, y compris le raytracing. Et nous pouvons avoir de la chance car la console est compatible avec cette technologie et elle a également fière allure. De cette façon, quelle que soit la console que nous utilisons, nous verrons la ville de Londres avec une grande vie.

Watch Dogs Legion est disponible aujourd’hui sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et S.Bientôt, il sera également disponible sur la nouvelle console Sony, bien que cette première ait lieu à partir du 19 novembre, date à laquelle celui que la console PlayStation arrivera en Espagne avec toutes sortes de possibilités pour les joueurs. Êtes-vous prêt pour la nouvelle génération?