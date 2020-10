Si vous avez le jeu Ubisoft sur Xbox One, il sera mis à jour gratuitement dans la prochaine génération.

À peine sorti sur PC, Stadia, Xbox One et PlayStation 4, le remarquable Watch Dogs Legion a présenté sa première vidéo sur Xbox Series X, profitant de ses améliorations graphiques et de ses meilleures performances, avec un engagement à 4K et lancer de rayons, en plus d’autres extras typiques de la nouvelle génération de console, tels que des temps de chargement plus courts.

Si vous l’avez sur Xbox One, il sera mis à jour gratuitement sur Xbox Series, y compris les jeux enregistrésAaron Greenberg de Microsoft a utilisé cette vidéo pour mettre en évidence certaines de ses fonctionnalités les plus intéressantes, soulignant que Raytracing sera également disponible sur Xbox Series S.Le responsable a également mentionné que les propriétaires du jeu sur Xbox One ne pourront pas seulement profiter de toutes ces améliorations. avec une mise à jour gratuite mais aussi, transférez les données de sauvegarde pour continuer vos jeux sur les machines de nouvelle génération.

“Jetez un œil à la vidéo Watch Dogs Legion et découvrez à quel point elle est incroyable sur Xbox Series X”, a déclaré Ubisoft, commentant pendant la vidéo certaines des avancées que ce nouveau jeu de la saga Watch Dogs offre à la fois en termes de jouabilité, comme dans le visuel avec son saut vers la nouvelle génération. Intéressé par ce jeu d’action furtif en monde ouvert? N’hésitez pas à consulter notre analyse de Watch Dogs Legion, sachant qu’il s’agit d’un article dédié aux PC et consoles actuels, et non à PlayStation 5 et Xbox Series.

Pour le moment axé sur l’expérience solo, mais avec des plans d’expansion avec un ambitieux multijoueur en décembre, Le nouveau travail d’Ubisoft pariera également sur plusieurs contenus supplémentaires, dont une histoire mettant en vedette Aiden Pierce du premier Watch Dogs, quelque chose qui a forcé l’équipe à réécrire le script de Watch Dogs Legion. Si vous êtes curieux de savoir comment d’autres jeux Ubisoft fonctionneront sur les consoles de nouvelle génération, la société française a détaillé la résolution et le FPS de ses jeux sur PS5 et Xbox Series.

Regardez la vidéo Dogs Legion sur Xbox Series X à 4K

En savoir plus: Watch Dogs Legion, Xbox Series X et Raytracing.

