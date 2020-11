Raspberry Pi 400 est la dernière “invention” de la fondation britannique à but non lucratif derrière le projet Pi. Un PC complet construit dans un format de clavier compact qui a été apprécié par le personnel car il simplifie la configuration pour commencer à profiter du mini-ordinateur monocarte le plus populaire sans aucun problème d’assemblage.

Un PC tout-en-un qui élimine les composants et les câbles de bureau, et facilite grandement l’installation, la configuration et la mise en service les utilisateurs moins techniques ou ceux qui ne veulent pas trop déranger. Bien entendu, ce mini-PC n’inclut pas les moniteurs et est un composant essentiel pour visualiser le contenu.

Écran pour Raspberry Pi 400

Si vous ne disposez pas d’un écran de remplacement pour le connecter ou que vous cherchez quelque chose d’un peu plus compact et portable adapté à la taille du Raspberry Pi 400, l’intégrateur Waveshare vous propose des solutions qui pourraient vous intéresser, avec deux moniteurs de 7 ou 13,3 pouces vendu en kits ou vendu séparément.

Ils ont tous deux des béquilles intégrées, vous permettant de les tenir debout tout en les jumelant avec un Raspberry Pi 400 ou d’autres appareils. Et ils ont tous deux des entrées HDMI pour la vidéo et USB pour le support tactile. La version 13,3 pouces dispose également d’un haut-parleur intégré, prend en charge l’entrée multi-touch 10 points, a une résolution FHD de 1920 x 1080 pixels et nécessite sa propre alimentation (en plus de celle qui maintient le Raspberry Pi en marche).

Le plus petit modèle dispose d’un écran tactile avec cinq points de contact. Extrêmement compacte, sa diagonale est de 7 pouces avec une résolution de 1024 x 600 pixels. Il n’a pas de haut-parleurs, mais il n’a pas besoin de sa propre alimentation car il peut être alimenté par le Raspberry Pi via le port USB.

Pour le reste, il offre le mêmes avantages que nous connaissons de la machine. Le SoC Broadcom BCM2711 avec quatre cœurs Cortex A72 overclockés pour l’occasion à 1,8 GHz, 4 Go de RAM et une bonne connectivité pour sa taille avec Ethernet, Bluetooth 5 et Wi-Fi 5, les ports USB, le port GPIO à 40 broches ; la prise jack 3,5 mm, en plus des deux ports micro HDMI avec la possibilité de connecter jusqu’à deux moniteurs 4K.

Waveshare commercialise son offre en kits avec Raspberry Pi 400 et moniteurs séparément avec les prix suivants:

Ils sont bon marché et donneront beaucoup de jeu pour profiter du mini-PC compact du Raspberry Pi au format clavier.