L’application de navigation Waze teste un mode de conduite adapté aux fonctionnalités d’Apple Car Play: selon certains utilisateurs, Waze est intégré à l’écran du véhicule grâce au tableau de bord ou au panneau de commande.

La connexion de l’iPhone à la voiture permet non seulement de recharger le téléphone, mais active également l’écran CarPlay dans les véhicules compatibles avec le système Apple. Cet écran affiche les commandes mobiles et également applications essentielles au volant, telles que les applications de téléphone, de messagerie et de navigation. Apple Maps est celui qui offre une plus grande compatibilité, ainsi que Google Maps. Les deux sont intégrés dans le panneau de contrôle CarPlay, appelé tableau de bord. Et Waze a l’air de rejoindre ses compagnons de navigation.

Commandes CarPlay intégrées à Waze

Waze sur le tableau de bord Apple CarPlay. Image de The Verge

Grâce au tableau de bord, les applications compatibles fonctionnent non seulement sur l’écran du véhicule, mais aussi proposer des commandes de gestion sur l’écran de l’application. Autrement dit, le tableau de bord vous permet d’activer les commandes de lecture, le téléphone ou les raccourcis vers les applications les plus importantes, le tout sans perdre de vue l’écran de l’application.

Apple Maps proposait déjà une intégration avec CarPlay, Google Maps a également adapté son interface aux exigences du tableau de bord. Désormais, comme le détaille The Verge, Waze aurait adapté son utilisation aux voitures compatibles avec le système d’exploitation d’Apple. Waze testerait l’intégration avec le tableau de bord offrant un accès aux commandes du véhicule (lecture, batterie mobile, applications habituelles …), bien que le test soit privé et non public. La capture provient d’un utilisateur ciblé pour ledit test: ce serait avancé, bien qu’il n’y ait pas de nouvelles sur le moment où il sera publié de manière stable.

Apple a ouvert la porte au tableau de bord CarPlay avec la mise à jour vers iOS 13.4. Peu d’applications ont été adaptées. Et ayez les applications de navigation les plus importantes disponibles, avec Apple Maps, Google Maps et Waze, ce sera un grand avantage pour ceux qui l’utilisent pour connecter l’iPhone à la voiture.

Via | 9to5Google

Partager l’intégration des tests Waze avec le “tableau de bord” d’Apple Car Play ”