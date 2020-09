Google possède deux des applications de navigation les plus populaires sur Android et iPhone, Waze et Google Maps, et la société a travaillé pour combler le fossé entre les fonctionnalités ces dernières années.

Waze et Google Maps ne fusionneront pas de sitôt, pas plus qu’ils ne le devraient, mais chaque application emprunte des fonctionnalités utiles à son frère.

Waze prend désormais en charge une fonctionnalité Google Maps incroyablement utile, la possibilité de planifier un lecteur sur le bureau, de l’enregistrer, puis de le transférer sur un appareil Android ou iOS.

Waze, l’autre application de navigation Google populaire, ne cesse de s’améliorer, tout comme son frère Google Maps. Les deux applications offrent de belles expériences et ont beaucoup de fans. Waze se concentre davantage sur le fait de vous amener à destination le plus rapidement possible en intégrant des informations de crowdsourcing sur le trafic à venir en temps réel. Google Maps propose des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent de découvrir des lieux d’intérêt autour de vous, en plus de gérer vos besoins de déplacement et de navigation. Bien que Waze ait un net avantage sur Google en ce qui concerne les rapports d’incident, Google Maps a ses propres avantages supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur Waze. L’un d’eux concerne l’expérience de bureau, qui est beaucoup plus riche sur Google Maps. Mais Waze comprend rapidement.

Waze a annoncé mardi qu’une fonctionnalité incroyablement utile allait être offerte aux utilisateurs de Waze sur Android et iOS. C’est la possibilité de planifier des lecteurs et de les enregistrer sur un ordinateur, puis de transmettre ces données à l’application mobile Waze.

Tout se passe sur la carte en direct de Waze.com, où vous pourrez configurer votre prochain trajet. Choisissez votre départ, choisissez la destination et sélectionnez le moment où vous prévoyez de vous y rendre. Ces informations sont ensuite enregistrées dans l’application Android ou iPhone, via la fonction «Enregistrer dans l’application». Une notification apparaîtra alors sur votre téléphone pour accéder au lecteur que vous venez d’enregistrer sur votre PC. Vous devrez associer votre application Waze à l’expérience de bureau Waze pour que tout soit possible, et tout se fait en scannant un code QR avec le combiné.

La capture d’écran du didacticiel Waze montre la fonctionnalité d’enregistrement de la carte en direct de l’application. Source de l’image: Waze

Le chef de produit Waze, Yael Schwartzberg, a déclaré dans un communiqué qu’un grand nombre d’utilisateurs de Waze visitent déjà la version Web de Waze. Ils utilisent Live Map pour vérifier le trafic en direct et les conditions routières. Nous sommes ravis de simplifier désormais leur expérience en étant la première plate-forme de navigation à intégrer l’intégralité de leur trajet planifié directement dans leur application en un clic. Avec de nombreuses personnes coincées devant leurs ordinateurs à la maison à la suite de l’épidémie de COVID-19, nous leur donnons maintenant un moyen de tirer le meilleur parti de cette configuration et de prendre la route aussi facilement que possible une fois qu’il est temps de partir, »A dit l’exécutif.

Si la fonctionnalité semble similaire, c’est parce que vous pouvez faire la même chose avec Google Maps sur le Web, que vous soyez un utilisateur Android ou iPhone de Maps.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.