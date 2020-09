Waze a annoncé mardi une variété de nouvelles fonctionnalités qui devraient encore améliorer l’expérience de trajet des conducteurs et des personnes utilisant l’application pour faire du covoiturage.

Waze peut faire des suggestions de voyage en fonction de vos habitudes et vous permettre d’accéder facilement à des emplacements récents. L’application émettra des notifications si elle détecte une détérioration des conditions de circulation pour un trajet à venir et prendra en charge les instructions de guidage de voie.

L’intégration avec Google Assistant prend en charge plus de langues, l’intégration d’Amazon Music est disponible pour les utilisateurs de Waze, et Waze Carpool peut coupler les conducteurs avec les passagers encore plus rapidement.

Apple a peut-être dominé l’actualité mardi avec la révélation de nouveaux modèles d’Apple Watch et d’iPad. Mais il se trouve que Waze a également organisé son propre événement de presse mardi pour présenter de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer encore plus votre trajet, que vous soyez aux commandes ou que vous recherchiez des options de covoiturage.

La nouvelle fonctionnalité de suggestion de voyage Waze vous montrera désormais des recommandations personnalisées basées sur des voyages ou des lieux précédents où vous vous êtes rendu. Cela peut être utile si vous vous rendez au travail tous les jours, car Waze vous dira désormais à quoi vous attendre pour votre prochain voyage. Les suggestions de voyage indiqueront la durée du voyage et le trafic prévu, vous permettant de mieux vous préparer à des problèmes imprévus.

Waze proposera des voyages en fonction des lecteurs les plus récents. Source de l’image: Waze

La nouvelle fonctionnalité Emplacements récents affichera les destinations récentes, vous permettant de commencer rapidement votre navigation vers la même adresse, que ce soit votre domicile, votre travail, votre école ou une autre destination que vous visitez souvent.

Mieux encore, la nouvelle fonctionnalité de notifications de trafic émettra des alertes sur le trafic vers vos destinations préférées et récentes. Une fois que Waze détecte des problèmes de circulation susceptibles de modifier votre temps de trajet, il enverra des notifications vous invitant à agir.

Les nouvelles notifications de trafic s’afficheront lorsque Waze détectera des problèmes pouvant avoir un impact sur le prochain trajet. Source de l’image: Waze

Waze obtiendra également quelques fonctionnalités utiles pour l’expérience de conduite. L’application intègre désormais Google Assistant, avec prise en charge du français, de l’espagnol et du portugais. Vous pourrez donner des commandes à Waze plutôt que de toucher l’écran du combiné. Un partenariat avec Amazon vous permettra de lire Amazon Music tout en utilisant la navigation Waze, à condition que vous ayez également accès à l’application de streaming musical d’Amazon.

Suite aux améliorations de l’ETA pour Google Maps, Google a également amélioré la fonctionnalité sur Waze. Waze dit s’être adapté aux nouvelles conditions de conduite de la nouvelle pandémie de coronavirus pour mettre à jour ses calculs d’ETA dans les zones où il y a moins de conducteurs que jamais.

Les améliorations ETA dans Waze devraient offrir de meilleures estimations d’arrivée. Source de l’image: Waze

La fonction de guidage de voie qui a fui il y a quelques mois a également commencé à être déployée auprès des utilisateurs. Si vous utilisez Waze à des fins de covoiturage, vous pouvez désormais définir le prix du prochain trajet si la recommandation ne correspond pas à vos besoins. Des fonctionnalités telles que la réservation instantanée et l’approbation automatique devraient accélérer toute l’expérience d’approbation. Avec Real-Time Rides activé, Waze informera les conducteurs au début du trajet des autres coureurs sur leur itinéraire à la recherche d’une voiture et leur permettra de leur proposer un trajet.

La fonctionnalité Waze Carpool Real-Time Rides permettra aux conducteurs de récupérer les passagers le long de leur itinéraire. Source de l’image: Waze

Toutes les nouvelles fonctionnalités ne seront pas disponibles immédiatement, ni sur tous les marchés. Les suggestions de voyage, les emplacements récents et les notifications de trafic seront disponibles le mois prochain. La nouvelle fonctionnalité de tarification du covoiturage est aujourd’hui disponible au Brésil, en Israël et au Mexique. La réservation instantanée et l’approbation automatique sont également disponibles aujourd’hui sur les mêmes marchés et déployées aux utilisateurs américains mardi. Real-Time Rides sera déployé ce mois-ci en Israël, suivi par d’autres marchés de Waze Carpool. Des améliorations ETA sont également disponibles aujourd’hui, tout comme Google Assistant en anglais. La prise en charge des autres langues et l’intégration d’Amazon Music seront déployées dans les applications Waze dans les mois à venir.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.