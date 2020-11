La semaine dernière Google a annoncé le renouvellement de l’application sportive. Google Fit cette semaine a commencé à recevoir sa nouvelle interface et de nouvelles mesures, mais tout n’a pas été des améliorations et de bonnes nouvelles.

Dans son renouvellement pour Wear OS, nous avons découvert comment dans sa mise à jour a perdu l’une de ses caractéristiques les plus distinctives par rapport aux montres et applications concurrentes.

Adieu le comptage des séries et des répétitions

Musculation sur Google Fit 2.35

le l’entraînement en force avec lui nouveau système d’exploitation Google Fit pour Wear a perdu le suivi des séries et des répétitions que pendant des années, ils avaient des montres intelligentes basées sur le système d’exploitation Google.

Cette fonctionnalité a été utilisée pendant des années par de nombreux utilisateurs de Wear OS, car était très fiable pour compter automatiquement les séries et les répétitions, beaucoup plus précis que d’autres montres ou bracelets basés sur d’autres systèmes d’exploitation.

Désormais, le nouveau Google Fit, pour l’entraînement en force, se limite à faire un suivi de la fréquence cardiaque et points cardio, affichant également l’heure et le chronomètre à l’écran. Il ne compte plus les séries et les répétitions.

Musculation sur Google Fit 2.45

Des plaintes sont rapidement arrivées sur reddit et sur Twitter demandant à Google d’ajouter cette fonctionnalité vedette de Google Fit et Wear OS à leurs montres, car de nombreux utilisateurs n’utilisaient leur montre que pour compter les séries et les répétitions pendant leurs entraînements. force.

Nous espérons que Google écoutera ses utilisateurs et mettra à jour Google Fit for Wear OS à nouveau pour récupérer le suivi des séries et des répétitions sur leurs montres intelligentes, car cela n’a pas beaucoup de sens que vous souhaitiez uniquement surveiller la fréquence cardiaque pour l’entraînement en force lorsque le plus important de cette formation sont les séries et les répétitions.

Via | AP