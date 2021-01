Une technologie haut de gamme à porter au meilleur prix.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Un autre jour et nous revenons avec plus d’offres pour tous les goûts, prix et couleurs. Aujourd’hui, nous voulons concentrer la liste sur les appareils à emporter la dernière technologie accroché à notre poignet, ou à nos oreilles, ou peut-être que nous le portons dans notre sac à dos où nous voulons.

Bracelets et montres intelligents, écouteurs haut de gamme, haut-parleurs avec assistants vocaux et caméra de sécurité IP pour surveiller notre maison / entreprise où que vous soyez, rejoignez cette fois-ci avecoffres succulentes. Et tout cela grâce aux coupons qu’AliExpress Plaza a mis en place pour tous ceux qui souhaitent en profiter.

Les 10 offres AliExpress que vous voudrez avoir

Samsung Galaxy Watch Active2: La montre la plus vendue de Samsung au cours de l’année écoulée, et ce n’est pas étonnant. Nous parlons d’une smartwatch avec la technologie Bluetooth 5.0 et NFC, qui impressionne par son écran 1,4 ″ et sa puissance grâce au CPU fonctionnant à 1,15 GHz. Son design ne s’arrête pas là car vous pouvez personnaliser sa sphère avec des milliers et des milliers de sphères gratuites (et d’autres payantes) que vous trouverez sur internet. A de l’endurance IP68 jusqu’à 5 ATM lecteur de pression, de fréquence cardiaque et de sommeil. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy Watch Active2Caméra IP extérieure EZVIZ C3X: si vous avez besoin d’avoir votre maison ou entreprise surveillée, cette caméra IP extérieure (ou intérieure) vous surprendra. Il est capable d’enregistrer et de diffuser Contenu 1080p haute qualité grâce à sa double objectif avec IA intégrée. A vision nocturne couleur révolutionnaire et certification de résistance IP67. Vous pouvez enregistrer des alertes vocales personnalisées, enregistrer activement les mouvements des personnes et des véhicules et vous permettre de tracer les zones où nous voulons que les alarmes se déclenchent lorsque des mouvements suspects sont détectés. Acheter sur AliExpress: Caméra IP extérieure EZVIZ C3XAmazfit GTR: La société Amazfit commercialise depuis quelques années des montres connectées de très haute qualité à prix réduit. L’un d’eux est cet Amazfit GTR (42 ou 47 mm) dont l’autonomie est prolongée jusqu’à 24 jours. Il est submersible jusqu’à 50 mètres de profondeur grâce à sa certification IP68, a un GPS intégré, 12 modes sportifs pré-installé, accéléromètre et capteur de fréquence cardiaque. C’est un laissez-passer à la fois pour l’exercice physique et pour s’habiller lors d’un événement important. Acheter sur AliExpress: Amazfit GTRSamsung Galaxy Fit 2: Samsung sait également se tenir debout lorsque Xiaomi domine le marché du smartband. Avec ce Galaxy Fit 2, il fait partie des best-sellers aujourd’hui grâce à ses qualités: 21 jours d’autonomie, affichage Amoled 1,1 pouces, design mince, très léger, capteur fréquence cardiaque et 5 modes sportifs intégré. Un bijou accessible à tous. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy Fit 2Apple AirPods PROLes meilleurs écouteurs sans fil du marché ont un nom clair et ce sont les AirPods PRO. Ces écouteurs ont un Autonomie de 24 heures si nous utilisons le boîtier de charge. Avec une seule charge, ils nous donneront 4-6 heures. Avoir un son très clair sur les appels et très complet pendant la lecture de musique. Ils sont facilement jumelés et votre puce est capable de 200 lectures par seconde pour améliorer la réduction du bruit extérieur. Acheter sur AliExpress: Apple AirPods PROGoogle Nest Mini: le mini haut-parleur de Google arrive dans sa nouvelle version et avec une réduction. Ce haut-parleur Bluetooth avec Assistant Google intégré est capable de se connecter avec notre domotique, nous pouvons écoute notre musique, utilise-la comme alarme ou comme avertissement en cas de saut d’un des capteurs de porte / fenêtre que nous avons chez nous … Il est très complet et sa taille discrète. Acheter sur AliExpress: Google Nest MiniCaméra IP EZVIZ C6T RF Edition: ce pack caméra IP, capteur de porte / fenêtre et télécommande l’activation de l’alarme chute brutalement dans le prix. La caméra est capable d’enregistrer à 1080p, a une vision nocturne jusqu’à 10 mètres et peut faire pivoter à 360 °. Vous pouvez connectez jusqu’à 32 capteurs (sirènes, fuites d’eau, portes, fenêtres, etc.) et suivez toutes sortes de mouvements à la maison.Caméra IP EZVIZ C3WN: encore une caméra IP de la firme EZVIZ à placer où vous voulez. Il est destiné à une utilisation en extérieur, mais son vision nocturne jusqu’à 30 mètres Il sera capable de toutes les situations et conditions de luminosité. A Résistance IP66 à l’eau et à la poussière, connectivité WiFi 2,4 GHz et la communication bidirectionnelle, pour pouvoir parler et écouter celui qui se trouve devant la caméra. Acheter sur AliExpress: Caméra IP EZVIZ C3WNAmazfit GTS– La smartwatch la plus vendue d’Amazfit est de retour solide et à un prix très compétitif. Pour moins de 90 euros, vous pouvez avoir une smartwatch de sport avec Affichage Amoled 1,65 pouce, GPS intégré, 12 modes sportifs, 14 jours d’autonomie, capteur de fréquence cardiaque, et avec un poids très léger (38 grammes avec sangle). Personnalisez-le comme vous le souhaitez avec les milliers de bracelets disponibles. Acheter sur AliExpress: Amazfit GTSGoogle Nest Hub: cet écran intelligent de Google a une connectivité WiFi et Bluetooth, reconnaissance vocale, Assistant Google et le tout intégré dans un corps composé d’un Écran tactile de 7 pouces et haut-parleur de 15 W comme base. Vous pouvez connecter toute votre domotique et la contrôler à partir de là, ou l’utiliser comme lecteur pour Netflix, YouTube et d’autres plateformes de streaming. Acheter sur AliExpress: Google Nest Hub

Et si vous manquez quelque chose … plus de coupons

Bien sûr que non! AliExpress ne veut pas que tu repars les mains vides, et pour cela, il a cette liste de coupons de réduction avec lesquels vous économiserez encore plus dans votre panier. Profitez-en.

HIVER3: 3 euros de réduction sur les achats supérieurs à 30 euros.HIVER5: 5 euros de réduction sur les achats supérieurs à 50 euros.HIVER8: 8 euros de réduction sur les achats supérieurs à 80 euros.HIVER12: 12 euros de réduction sur les achats supérieurs à 120 euros.HIVER15: 15 euros de réduction sur les achats supérieurs à 150 euros.