Ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, on a beaucoup parlé de la finance décentralisée ou DeFi. Il y a encore quelques semaines, nous nous demandions si son heure historique n’était pas arrivée. Eh bien, il semble que ce ne soit pas le seul concept similaire qui a tout pour gagner du terrain dans les saisons à venir, en prêtant également attention à ce qui se passe avec l’idée d’un web décentralisé ou DeWeb.

Mais si dans le cas des monnaies décentralisées il s’agit de prendre des produits financiers traditionnels qui sont actuellement exploités par des banques, des fonds, etc., et de les mettre sur la blockchain et de les rendre accessibles à tous; Quand on parle d’un web décentralisé, on peut comprendre que les choses ne sont pas si simples.

Alors que dans le premier cas, nous avons déjà plusieurs exemples que nous ne pouvons pas perdre de vue, Bitcoin étant le plus évident d’entre eux, il vaut la peine de revoir l’état actuel d’Internet pour essayer de mieux comprendre la question. Dans les lignes suivantes, nous nous attarderons donc sur des éléments tels que le Web décentralisé ou les robots d’exploration Web décentralisés. Et aussi, dans le rôle que jouera la crypto.

Comment Internet fonctionne-t-il actuellement?

Fondamentalement, nous pourrions dire que le système Internet actuel consiste en une énorme quantité d’informations connectées à de gigantesques centres de données, exploités par des entreprises encore plus grandes, des fournisseurs de services aux gouvernements. Ce format star, qui décrit très bien les relations entre eux, a des acteurs de renommée mondiale, tels que Facebook, TikTok, Google, Amazon, etc.

Bien sûr, même si nous ne sommes pas pleinement conscients, cela représente un problème. Imaginons que nous parlions à un ami d’une question importante. Mais, au lieu de le faire en privé sans que personne ne nous écoute, nous transmettons chaque message à un tiers afin qu’il puisse le transmettre à notre ami. Et vice versa.

Même lorsque le message que nous envoyons est crypté, il peut toujours y avoir des problèmes, tels que l’un des intermédiaires décidant d’établir une censure, ou de modifier une partie du message. Nous en avons un grand nombre d’exemples, comme ce qui se passe habituellement avec des gouvernements autoritaires comme les Chinois ou, pourquoi pas, ceux de Trump.

Comment le Web décentralisé peut-il aider à changer cela?

Voici la clé de l’importance du web décentralisé. Tout d’abord, nous devons savoir qu’un site Web décentralisé peut être divisé en plusieurs parties différentes. On peut avoir l’hébergement web d’une part, le stockage web d’autre part, la recherche d’éléments d’autre part, les domaines d’autre part, etc.

À ce jour, Unstoppable Domains est probablement le fournisseur le plus populaire de systèmes de noms de domaine décentralisés. Ce site stocke ces domaines en tant que NFT sur la blockchain Ethereum. Les utilisateurs peuvent contrôler leurs NFT à partir de n’importe quel portefeuille NFT. De plus, Coinbase a récemment annoncé l’intégration de domaines dans son propre portefeuille, il devrait donc augmenter son adoption future.

D’un autre côté, le stockage décentralisé est un sujet brûlant dans le secteur de la cryptographie depuis des années. Il existe d’innombrables projets à cet égard, tels que Siacoin, MaidSafeCoin ou Storj. Tous ont conduit à la perception que le stockage décentralisé est lié au monde de la cryptographie.

En général, l’idée derrière l’une de ces initiatives est que les utilisateurs peuvent stocker des données comme ils le font aujourd’hui avec des fournisseurs populaires tels que Google Drive ou Dropbox, mais en profitant de leurs propres conditions pour agir en tant que personnes fournissant du stockage à un réseau. entre utilisateurs.

Les recherches décentralisées ne sont pas moins importantes. Bien que nous utilisions presque tous des moteurs de recherche traditionnels, il en existe d’autres comme Bing ou DuckDuckGo qui sont orientés vers la confidentialité. En crypto, nous n’avions pas de solutions de ce type jusqu’à ce que, en 2017, Presearch fasse son apparition officielle.

Conclusions

Evidemment, compte tenu des monopoles technologiques actuels qui dominent ces scènes, il est difficile de penser que le web décentralisé va devenir la principale option pour les utilisateurs dans les années à venir. Cependant, son adoption dans certains domaines est plus rapide qu’on ne le pensait.

Et lorsque cela se produit, la cryptographie sera essentielle pour la sécurité des utilisateurs.

