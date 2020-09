Il y a environ 19 millions d’utilisateurs quotidiens de WeChat aux États-Unis.

La grande majorité d’entre eux sont sino-américains, donc bloquer l’application les affecterait de manière disproportionnée.

De plus, une interdiction des transactions avec le site empêcherait de nombreuses Big Tech américaines d’opérer facilement en Chine.

Il y a quelques jours, une nouvelle commande du gouvernement de Donald Trump a été annoncée contre deux applications d’origine chinoise: TikTok et WeChat. Le département américain du commerce (USA) a assuré à l’époque que, à partir de ce dimanche après-midi, aucun des sites ne pouvait être téléchargé dans le pays. Quelques heures à peine avant que cette règle ne doive être suivie par Google et Apple dans leurs magasins respectifs, cette décision vient d’être rejetée.

Selon ., la juge de paix de San Francisco, Laurel Beeler, a déterminé que l’ordre d’interdire WeChat n’était pas fondé. Un groupe d’utilisateurs de l’application chinoise avait intenté une action en justice pour mettre fin à l’ordre du gouvernement américain. Le responsable a souligné que le groupe avait fait appel au premier amendement, sur la liberté d’expression, pour éviter le nouvel appel de l’administration Trump. Il a jugé l’argument valable et a bloqué la commande.

Il n’est pas seulement possible de continuer à télécharger WeChat aux États-Unis. En outre, une autre des commandes du Département du commerce s’arrêtera net. Les autorités avaient déterminé qu’à partir de ce dimanche, il serait également interdit aux entreprises du pays d’effectuer toute transaction avec cette plateforme. Beeler a reconnu les craintes du bureau de Trump en matière de sécurité nationale. Cependant, il a estimé que les preuves contre cette application ne sont pas suffisantes.

Une victoire décisive contre Trump, en faveur de WeChat

Cette plateforme de messagerie n’a pas été la seule entreprise d’origine chinoise assiégée par l’administration Trump. Comme WeChat, TikTok est également menacé de disparaître des États-Unis, et il a même été contraint de demander à divers concurrents de l’aider à rester sur le marché. Un autre exemple notable est celui de Huawei, qui se noie lentement sous les interdictions nord-américaines qui l’empêchent de s’approvisionner.

Notes connexes

Il faut revenir sur le cas de WeChat. Il est clair que l’interdiction de téléchargement et de transaction n’est qu’un chapitre de plus dans la lutte de Trump contre la Chine pour sa domination commerciale et technologique dans le monde. Certes, il y a sans aucun doute certaines craintes en matière de sécurité nationale dans l’utilisation de toute plateforme étrangère. Surtout quand il s’agit d’un concurrent aussi direct que Pékin. Cependant, les mesures qui ont été prises sont trop radicales.

Donc, le fait qu’un responsable américain se soit opposé au plan de Trump est une très bonne nouvelle pour WeChat, du moins pour le moment. Il ne faut pas oublier que les élections présidentielles dans le pays approchent et que l’ancien magnat a toujours voulu se présenter comme un homme d’action. En ce sens, il est très probable que le président républicain prendra désormais une mesure beaucoup plus radicale pour retirer la plateforme du pays dans les prochains jours.

Sur la lutte américano-chinoise

Outre les cas de WeChat, TikTok et Huawei, il existe d’innombrables façons dont les États-Unis et la Chine ont exprimé leur rivalité technologique et économique ces derniers mois. Dans les deux pays, des listes noires d’entreprises soumises à des restrictions d’exploitation plus strictes ont été créées. Des secteurs tels que l’alimentation et les métaux rares ont subi une série de revers dans leur chaîne d’approvisionnement. Vous pourriez même voir une sortie massive d’entreprises de diverses bourses.

Les conséquences de ce conflit, en particulier dans le secteur auquel appartient WeChat (tech), ne sont pas minimes. Des études indiquent que les progrès coopératifs dans le développement technologique à l’échelle mondiale pourraient être fragmentés à jamais. WPR souligne que cela pourrait consolider le rôle émergent de la Chine en tant que leader de l’ordre mondial, en l’absence croissante des États-Unis. Et dans les données de l’IISS, même si Trump réussit, il n’y aurait vraiment pas de gagnants à cause des effets secondaires.