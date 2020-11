La proposition réussie d’InnerSloth n’est pas encore soutenue en Chine, ce qui favorise la prolifération de ces titres.

Parmi nous a déjà plusieurs clones en Chine, la plupart sans conséquence, mais un, Loup-garou parmi nous, a commencé à se renforcer sur le marché du géant asiatique, dépassant même les plus grands succès de Tencent sur l’App Store dans les listes des titres gratuits les plus téléchargés, avec par exemple le MOBA Honneur des rois et la bataille royale Peacekeeper Elite (PUBG).

Développé par Technologie Shenzhen Youliang, le jeu vidéo est arrivé sur les appareils mobiles le 28 octobre présentant une proposition pratiquement identique à celle d’InnerSloth, oui, parier sur un cadre médiéval au lieu de l’exploration spatiale déjà connue. De cette façon, Werewolf Among Us conduit ses «équipiers» à tenter de survivre aux imposteurs dans un château qui se souvient, et bien, à Skeld (la carte du navire) en effectuant des missions adaptées pour l’occasion, comme l’ajout de carburant à une cheminée et ranger des potions colorées.

Au-delà de cela, les mécanismes sont les mêmes, même les animations d’exécution. Un maximum de 10 joueurs rejoignent une partie où il peut y avoir un ou plusieurs imposteurs parmi eux dans le but de mettre fin à leurs jours ou de saboter leurs tâches. Les premiers gagnent s’ils parviennent à découvrir les meurtriers ou à terminer les missions.

Among Us n’a actuellement aucun emplacement en Chine, un fait qui permet peut-être à ces clones de mieux proliférer. Les responsables des jeux vidéo ont annoncé il y a quelques semaines une prise en charge des langues. Cette décision fait partie des futurs plans d’Innersloth pour leur offre réussie, y compris l’annulation de Among Us 2 pour étendre leur jeu vidéo actuel avec, par exemple, une nouvelle carte ou un système de jumelage parmi d’autres ajouts.

