L’application Facebook a enregistré des chiffres inédits pour l’envoi de messages et d’appels vidéo.

Écrit par María Veiga sur WhatsApp

Si nous vous demandons comment vous avez félicité vos proches et amis avec lesquels vous ne pouviez malheureusement pas être physiquement, avec une probabilité presque totale, vous diriez “avec un message WhatsApp ou avec un appel vidéo” via la même application. Et vous n’auriez pas été les seuls.

Les circonstances particulières dans lesquelles nous vivons aujourd’hui en raison de la pandémie de coronavirus nous obligent à nous connecter plus télématique que jamais et les données l’ont tellement attaché.

Comme le rapporte Facebook, son application de messagerie populaire a connu une nuit de réveillon du Nouvel An Augmentation de 50% du trafic par rapport à la même période de l’année précédente. Cela se traduit par l’envoi 1,4 milliard de messages et d’appels vidéo, un nouveau record pour l’histoire de Whatsapp.

Un record marqué par la pandémie dans laquelle nous vivons

Les applications de messagerie semblent avoir été le départ de beaucoup pour féliciter toutes ces personnes avec qui une rencontre en personne n’a pas été possible. Preuve en est également le boom que connaît Facebook Messenger, qui a son jour le plus bruyant pour les appels vidéo de groupe le soir du Nouvel An. Pour être précis, l’application a doublé son nombre moyen d’appels vidéo le 31 décembre.

D’autres outils de communication de Facebook tels que Instagram Live et Facebook Live fait au même moment plus de 55 millions de diffusions en direct. Décidément, Facebook et tout son conglomérat d’applications ont été les options choisies par les citoyens du monde entier pour communiquer à ces dates importantes.

«Avant COVID-19, le réveillon du Nouvel An a généré les plus gros pics de messages Facebook. Mars 2020, coïncidant avec les premiers jours de la pandémie, des enregistrements ont été produits qui éclipseraient tout ce qui était vu les jours de Nouvel An des années précédentes.L’ingénierie de Facebook s’est réunie pour améliorer l’efficacité afin de rendre l’infrastructure plus résiliente. Nous savions que la nouvelle année 2020 serait très différente des autres années et nous étions préparés, prêt à prendre en charge tout problème qui se pose, a déclaré Caitlin Banford, Responsable des programmes techniques Facebook.