WhatsApp souhaite que vous puissiez supprimer le contenu non essentiel de l’application de messagerie. Et cela, d’ailleurs, vous n’avez pas à être conscient de le faire. Leur objectif est que vous gardiez les souvenirs, mais que le reste des conversations ressemble à la vraie vie.

De cette manière, la société appartenant à Facebook a annoncé qu’elle active les messages temporaires. Avec une durée de vie de sept jours, lors de l’activation de cette option dans un chat, le contenu qui a été envoyé sera automatiquement supprimé une semaine après son envoi. De cette manière, le volume de données stockées dans le chat sera considérablement réduit, ainsi que sa confidentialité.

Tout indique que c’est une première étape pour WhatsApp et dans un certain temps, il offrira plus d’options pour le temps de suppression

L’entreprise recommande, d’autre part, que le système de messagerie temporaire ne soit utilisé qu’avec des personnes de confiance précisément parce que l’impact sur la sécurité. La suppression de conversations n’empêche pas l’autre partie de prendre des captures d’écran ou de transférer des messages à un tiers.

Si la conversation WhatsApp se déroule entre deux personnes, l’une ou l’autre peut activer ou désactiver l’option de suppression après sept jours. Dans le cas des groupes, l’administrateur du groupe aura le contrôle pour le faire.

Dans tous les cas, l’option de suppression ne s’appliquera qu’à partir du moment de l’activation. Cela signifie que tout ce qui a été envoyé avant ce moment restera dans la conversation comme il l’a fait jusqu’à présent. De même, si l’un des utilisateurs crée une sauvegarde avant la suppression automatique, il sera inclus dans la copie. Pas tellement si une restauration de la copie est effectuée; dans ce cas, il sera mis à jour avec la suppression.

Pourquoi 7 jours? Pour le moment, tout indique qu’il s’agit d’une première étape pour WhatsApp et que dans un moment, il offrira plus d’options pour le temps de suppression. Un système similaire à l’archivage des chats à différentes périodes. Dans tous les cas, pour l’entreprise, 7 jours suffisent à un utilisateur pour suivre le fil de la conversation et ne pas se perdre dans le processus.

Selon WhatsApp, cette option sera disponible à partir de ce mois-ci pour tous les utilisateurs de l’application quel que soit leur emplacement. Pour l’activer, il vous suffira de saisir les paramètres de conversation et d’activer le mode «Messages temporaires». Pour les désactiver, nous procéderions de la même manière.

Le “mode vacances” de WhatsApp arrive également

Parallèlement à la suppression des chats, WhatsApp continue de mettre en œuvre des mesures au sein de son application.

Comme avancé dans WABetaInfo, la société de messagerie instantanée améliore ses options de «mode vacances». En vigueur depuis 2018, le mode qui vous permet d’archiver les conversations depuis le panneau principal dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité. Si l’un des membres des conversations archivées envoyait un nouveau message, celui-ci revenait automatiquement au panneau principal.

La mise à jour qu’ils ont en main entraînerait cela, même l’envoi de nouveaux messages à une conversation archivée, cela resterait dans ce groupe. Si l’utilisateur voulait savoir s’il y a des nouvelles, il devrait entrer dans la liste des archives et la vérifier.