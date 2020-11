Des rumeurs circulent depuis un certain temps sur la possibilité de profiter, en WhatsApp, du déjà connu messages éphémères. Eh bien, les responsables de la première application de messagerie instantanée au monde viennent de signaler que cette fonctionnalité est plus proche que jamais.

Quelques jours seulement après que Facebook a annoncé que WhatsApp avait franchi le cap impressionnant de 100 milliards de messages envoyés par jour, maintenant Mark Zuckerberg et sa société expliquent que nous aurons la possibilité de supprimer certains de ces messages après quelques heures. .

C’est une nouveauté vraiment intéressante, visant à donner aux gens plus de contrôle sur la façon dont leurs mots et leurs images se déplacent dans l’application. De cette façon, et dans les prochaines heures, nous commencerons à avoir la possibilité de marquer des textes, des photos et des vidéos, afin qu’ils disparaissent après une semaine.

WhatsApp apporte enfin des messages éphémères

Selon ces informations, les messages qui disparaissent sont progressivement implémentés globalement dans iOS et Android, et bien que dans ce premier cas la seule alternative que nous aurons à portée de main en termes de délai est de sept jours, il est déjà spéculé avec que bientôt d’autres seront activés.

Un porte-parole de WhatsApp a même confirmé cela, déclarant que «pour l’instant, nous commençons par sept jours, car cela semble être un bon équilibre entre l’utilitaire dont vous avez besoin pour des conversations textuelles mondiales et le sentiment que les choses ne restent pas. pour toujours”. Au-delà, cette même personne a assuré qu’elle restera «attentive aux commentaires sur la façon dont les gens l’utilisent et comment ils l’aiment et nous verrons s’il est nécessaire de l’ajuster à l’avenir».

En outre, ils ont précisé que cette limite de sept jours existera indépendamment du fait que le message soit lu ou non. C’est pourquoi nous ne devons pas laisser passer trop de temps avant de rattraper les conversations. En fait, l’horloge des messages disparaissant commence à compter lorsqu’elle est envoyée, exactement de la même manière que dans d’autres applications de messagerie, telles que Telegram.

«La façon dont il est actuellement conçu est de donner l’assurance à l’expéditeur qu’après sept jours, son message disparaîtra. Ils disparaîtront quel que soit l’état de lecture », a ajouté ce porte-parole.

Une demande publique historique

Bien qu’à ce moment l’annonce officielle ait été faite à cet égard, la vérité est que les spécialistes du code Internet de WhatsApp savent, depuis plusieurs semaines maintenant, que cette fonction était sur le point d’apparaître. On peut même trouver des rumeurs à ce sujet remontant à mars de cette année.

De plus, nous devons garder à l’esprit qu’à l’époque, Facebook a tenté sa chance avec le statut de WhatsApp, quelque chose comme un clone crypté de la fonction d’histoires Instagram ou Snapchat, qui permet aux gens de configurer de brèves mises à jour sur eux-mêmes, autour à leurs profils. Comme la plupart des lecteurs le savent probablement, ces éléments disparaissent automatiquement après 24 heures.

Et pourquoi avons-nous dû attendre si longtemps pour que les messages disparaissent? L’explication pourrait être dans le système de cryptage de bout en bout. «C’est en partie la raison pour laquelle nous avons mis si longtemps à implémenter cette fonctionnalité, car nous voulions préserver les capacités e2e que les utilisateurs de WhatsApp attendent et aiment», a commenté une source proche de WhatsApp à propos des messages éphémères.

D’un autre côté, il était clair que, tôt ou tard, WhatsApp agirait à cet égard. L’éphémère des messages a été l’une des caractéristiques les plus radicales et les plus intéressantes de la messagerie instantanée ces dernières années. Sans aller plus loin, c’est celui qui a propulsé l’initié Snapchat vers la gloire. Mais, contrairement à ce qui s’est passé avec Telegram, généralement plus rapide à adopter ces changements, Facebook a pris beaucoup de temps.

De plus en plus d’améliorations pour le messager principal

Aussi, il semble que ce ne soit pas la seule bonne nouvelle que les utilisateurs de WhatsApp auront avant la fin de 2020. En fait, plus tôt cette semaine, WhatsApp a annoncé qu’il activerait une nouvelle fonction de stockage dans l’application. Son objectif est de contrôler comment et où les photos et autres médias sont envoyés. Non seulement lorsque nous les recevons, mais aussi lorsqu’il s’agit de les gérer plus tard.

Cela à l’air d’une bonne idée. Surtout, étant donné que beaucoup de gens découvrent trop tard que leur stockage interne est consommé par les GIF, photos, vidéos et autres fichiers qu’ils partagent via WhatsApp. Avec cet outil, vous ne serez plus dépendant des managers externes.

Dans le même temps, elle a également renforcé les services qu’elle propose aux entreprises et testé des modèles économiques pour les facturer. Toujours pour éviter d’avoir à ajouter des publicités, chose à laquelle, jusqu’à présent, ils ont résisté.

En tout cas, c’est une excellente nouvelle étant donné que Facebook n’a pas fait grand-chose pour mettre à jour les fonctionnalités de WhatsApp ces dernières années. Maintenant, tout semble indiquer qu’ils ont décidé de prendre le taureau par les bois et de se rapprocher, même un peu, de l’expérience que certains de leurs concurrents nous font.

